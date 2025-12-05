75 aniversario de la leyenda: El 'Año Camarón', un homenaje a la voz eterna del flamenco

Un 5 de diciembre de 1950 nacía en San Fernando la leyenda del flamenco, José Monje Cruz. Camarón de la Isla hizo suyo el nombre de su ciudad y se convirtió en un embajador del cante y de su tierra para la eternidad. 75 años después de su nacimiento, su familia, su ciudad y quienes trabajaron mano a mano con él han desvelado un homenaje que se extenderá por todo 2026 a la altura de su figura: el 'Año Camarón'. «Comienza un año extraordinario, el año de la leyenda».

San Fernando será el epicentro de las actividades culturales, que irán un paso más allá de las imprescindibles actuaciones musicales para abarcar todas las dimensiones del arte y del pensamiento. En el Centro de Interpretación Camarón de la Isla estuvieron presentes los artífices del homenaje: la familia, representada por Dolores Montoya 'La Chispa'; Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando; Antonio Luna, responsable de Westin Mayer; la directora de la agencia de representación GTS LIFE, Mari Cruz Laguna; y Alicia Arauzo, directora de la discográfica Universal Music Spain.

«El 'Año Camarón' es una oportunidad para proyectar el flamenco hacia el mundo, reivindicar la figura de uno de los artistas más influyentes de la historia de la música y devolver a San Fernando el papel que merece como la cuna que le vio nacer», reconoció Mari Cruz Laguna durante la presentación del 75 aniversario. En esta línea, la programación incluirá mesas redondas, masterclass, encuentros con jóvenes artistas, talleres formativos y exposiciones inéditas para mantener vivo el legado de la leyenda y acercarlo a las nuevas generaciones. Además, el calendario de actuaciones cuenta con dos grandes citas: los Premios Camarón y un macroconcierto con artistas de primer nivel, previsto para el 1 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid. «Espero que todo se cumpla, que salga bonito y que la gente se entere para no ver las cosas desde fuera, sino desde dentro», manifestó 'La Chispa'.

Se celebrará un macroconcierto con artistas de primer nivel en el Movistar Arena de Madrid el próximo 1 de diciembre

Los Premios Camarón estarán formados por cuatro categorías principales: el cante, la guitarra, el baile y la innovación. Un galardón que no solo pretende reconocer a los grandes maestros, sino también «a las nuevas generaciones del flamenco». El próximo 2 de julio, día en el que falleció la leyenda del flamenco, el Teatro de Las Cortes albergará la ceremonia de los Premios Camarón y al día siguiente se celebrará el tradicional concierto en honor a Camarón, «que si cabe este año tiene que ser aún más impactante». Según adelantó Antonio Luna, responsable de Westin Mayer, las bases de los premios están en fase de redacción.

El espectáculo «multiartista» del 1 de diciembre será el broche de oro del 75 aniversario. Mari Cruz Laguna desveló que ya hay artistas confirmados y que otros muchos al enterarse de que se va a celebrar un concierto de esta envergadura en homenaje a Camarón se han postulado para participar en él. «Será una producción de gran formato que reunirá a artistas de primer nivel en un homenaje único», explicó la directora de GTS LIFE.

Universal hará reediciones especiales en diferentes formatos como vinilo o incluso en cassete

La directora de Universal Music Spain anunció que su objetivo este año es «poder recuperar la integral de Camarón de 1999 y hacer reediciones especiales en diferentes formatos como vinilo o incluso en cassete, que se está poniendo muy de moda». «Vamos a trabajar mucho en esa línea para seguir ensalzando todo lo que nos dejó Camarón a lo largo de sus años», afirmó. Además, aseguró que continuarán con la búsqueda de «grabaciones inéditas» que puedan «sacar al mercado» y que «ahora están en el cajón».

La alcaldesa de San Fernando afirmó que el 2026 será un año dedicado «plenamente» a la figura de Camarón, que «cambió la historia de la música para siempre a través del flamenco». «Este año tiene que servir para rendirle el homenaje y para hacer posible que siga haciendo de referencia para el resto de artistas», señaló. Con todo ello, 'Año Camarón' se espera que sea el homenaje que se merece el mayor representante del flamenco a nivel mundial.

