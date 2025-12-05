Las gambas al ajillo de esta bar de Cádiz son las más emblemáticas de la ciudad

En Cádiz hay platos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. Recetas que no solo se comen, sino que se recuerdan, ya sea por su olor, el ritual de mojar pan, o el sabor que nos recuerda a tiempos mejores. Entre ellas, destacan unas en particular que ya son «leyenda»: las gambas al ajillo de Casa Lazo. Un plato que, posiblemente, ha hecho que se conviertan en las gambas al ajillo más emblemáticas de la capital. Todo un rito indispensable en una visita por este barrio gaditano.

Casa Lazo es uno de esos bares que han logrado mantenerse fieles a su esencia. Sin artificios, sin tendencias efímeras y sin alterar lo que funciona de toda la vida. Ubicado en pleno centro, el local conserva el alma de los bares de siempre. Barra de acero, cocina a la vista y un ir y venir de clientes que entran buscando sus tapas de siempre. Entre ellas, las gambas al ajillo, que sirven en cazuelita de barro, y que nada más salen de la cocina con su aroma tan característico, llena toda la estancia de su fragancia y anticipa el sabor que llega después.

La receta es sencilla, pero está afinada con una precisión que solo dan los años de experiencia. Gamba fresca, aceite bien caliente, ajos laminados en su punto y un toque de guindilla para equilibrar el conjunto. Nada más. No lo necesitan. La clave, dicen, está en el producto y en un proceso casi ritual que se repite cada día con las mismas manos y la misma técnica.

Parte del encanto de Casa Lazo reside en su atmósfera. A cualquier hora, el bar funciona como punto de encuentro entre vecinos, trabajadores que hacen una pausa y turistas que llegan por recomendaciones de amigos o de plataformas online. El plato de gambas en cuestión convive con otras especialidades gaditanas como tortillitas de camarones, chocos o atún en adobo.

Casa Lazo

Casa Lazo, situado en la Calle Barrié, en pleno centro de Cádiz, es hoy una referencia imprescindible para quienes buscan cocina gaditana auténtica. Desde 2007, cuando fue fundado por Eduardo Fernández, hijo del distribuidor de jamones e ibéricos Eduardo Fernández Tosso, el local ha conjugado con éxito taberna, mesón y tienda gourmet. Sirven tapas, carnes, pescados y mariscos frescos, pero también permite que los clientes se lleven jamones e ibéricos envasados al vacío para disfrutar en casa.

Su fama se cimenta en especialidades como las célebres gambas al ajillo, el rabo de toro en timbal, atún de almadraba en temporada, chacinas y guisos tradicionales, platos que conservan el sabor local y el espíritu de cocina casera. Además, su ambiente refuerza esa condición de bar-taberna de barrio en un espacio de proximidad donde el sabor gaditano se defiende sin alardeos.