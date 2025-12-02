Dónde comer en Bornos: tres mesas imprescindibles para disfrutar de su gastronomía

Bornos, uno de los pueblos con más historia y carácter de la Sierra de Cádiz, es también un destino gastronómico cada vez más apreciado por quienes buscan cocina casera, recetas tradicionales y productos de proximidad. Sus calles tranquilas, el embalse que marca el paisaje y la cercanía a rutas naturales, convierten la localidad en un lugar perfecto para una escapada.

Para quienes quieran aprovechar la visita para sentarse a la mesa, en GURMÉ Cádiz proponemos tres restaurantes que representan lo mejor de Bornos: tradición familiar, guisos de siempre, carnes de la zona y una cocina que conserva el sabor andaluz. Esta es nuestra selección:

Restaurante Casa Pengue

Casa Pengue es uno de los restaurantes clásicos para comer en Bornos GURMÉ

Ubicado en pleno casco urbano, Casa Pengue es uno de los establecimientos más populares de Bornos y un clásico para quienes buscan comida casera. Su comedor, amplio y acogedor, mantiene la estética de los restaurantes de siempre.

La carta se centra en productos de temporada y recetas gaditanas, con especial protagonismo de los guisos de cuchara, las carnes y los pescados frescos. No suelen faltar platos como lomo de bacalao con ajito frito y base de pisto o el medallón de solomillo de ternera retinta.

También destacan sus postres como la tarta de queso con miel mil flores y canela o su tocino de cielo sobre bizcocho borracho de almendras. Además, cuenta con menús diarios, muy valorados por su relación calidad-precio. Un restaurante perfecto para quienes viajan en familia o para quienes buscan el sabor más auténtico de Bornos.

Restaurantes y bares en Bornos (Cádiz) Restaurante Casa Pengue Av. de la Constitución, 7. Bornos (Cádiz)

654 817 488

Mesón Los Olivares

Gambas al ajillo en Mesón Los Olivares GURMÉ

A las afueras del núcleo urbano, Mesón Los Olivares es un establecimiento ideal para quienes prefieren un ambiente rústico, amplio y rodeado de naturaleza. El local combina terraza y salón interior, siempre con una cocina contundente y basada en producto local. Es uno de los lugares de referencia de la zona para disfrutar de platos abundantes, perfectos para reponer fuerzas tras una jornada de turismo activo.

Su especialidad son las carnes a la brasa, con cortes de cerdo ibérico, ternera y cordero que llegan a la mesa en raciones generosas. También suelen destacar sus revuel­tos, embutidos, ensaladas camperas y una selección de tapas tradicionales como almejas a la marinera, patatas bravas, gambas al ajillo, pimientos rellenos o pinchitos de pollo, entre otras opciones. En temporada, ofrecen platos de caza y guisos más elaborados que muestran el sabor profundo de la cocina serrana.

Un restaurante en la localidad de Bornos Mesón Los Olivares Avda. Cauchil, 21. Bornos (Cádiz)

605 50 10 74

Restaurante El Molino

Selección de carnes en el restaurante El Molino de Bornos (Cádiz) gurmé

El Molino es un restaurante que combina cocina local con un trato cercano. Su nombre recuerda su pasado, y su ubicación tranquila lo convierte en un lugar agradable para comer sin prisas.

En su carta conviven platos caseros como croquetas, sopa de tomate, albóndigas o cabrito, junto con pescados frescos, frituras gaditanas y carnes elaboradas con recetas de la casa. Suelen trabajar con producto local y mantener una propuesta variada que gusta tanto a visitantes como a vecinos. Es especialmente recomendable para grupos y familias gracias a sus raciones generosas y su cocina de sabor tradicional.

¿Dónde comer en Bornos? Restaurante El Molino Calle de los Molinos, 2. Bornos (Cádiz)