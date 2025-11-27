Un plan diferente para el Día de la Constitución: zambomba y menú navideño en las Salinas de Santa Teresa

Con el comienzo de diciembre, Chiclana vuelve a convertirse en uno de los epicentros de las celebraciones navideñas de la provincia. Este año, las Salinas de Santa Teresa han preparado una jornada muy especial para el viernes 6, una fecha festiva con motivo del Día de la Constitución Española, y que invita a disfrutar de planes distintos más allá del centro urbano.

El enclave, situado en plena marisma y rodeado de esteros, propone combinar almuerzo navideño con menú y una zambomba tradicional. Una experiencia pensada para disfrutar en familia o entre amigos en un entorno natural de singular belleza.

Para ese día, el restaurante ofrecerá menús especiales de Navidad que ya pueden reservarse con antelación. La organización recuerda que el espacio gastronómico cerrará alrededor del 20 de diciembre, por lo que recomiendan gestionar la reserva cuanto antes, tanto para la comida como para la asistencia al evento navideño. Las entradas para la zambomba pueden adquirirse en Peluquería Glamour (calle Jesús Nazareno), o bien a través de la propia salina para quienes no residan en la localidad.

Zambomba en las Salinas de Santa Teresa de Chiclana de la Frontera GURMÉ

Menús de Navidad en las salinas chiclaneras

El menú más económico, que incluye bebidas como cerveza, refrescos y agua, comienza con tres entrantes muy vinculados al paisaje marino de la zona: ensaladilla de gambas y bogavante, paté de cangrejo azul y croquetas de lubina. Como principal, el comensal podrá elegir entre lomo de lubina, uno de los productos estrella del estero, o presa ibérica, y finalizar con un postre especial navideño.

Para quienes buscan una experiencia más completa, el menú de 49 euros añade a los entrantes clásicos dos propuestas adicionales: langostinos rebozados con salsa sweet chili y crujiente de brandada de estero, combinando técnica y producto local. Esta opción incluye también vino de la casa. El plato principal se mantiene entre lubina o presa, seguido del postre.

Y la opción más amplia, el menú de 55 euros, incorpora un sexto entrante. Se trata de un taco de lubina que refuerza el sabor salinero del almuerzo. Esta propuesta, pensada para quienes desean disfrutar de un almuerzo largo y festivo, destaca por la variedad de bocados marineros, ejecutados con la intención de reflejar el trabajo de estero tan característico de la zona.

Estos menús especiales reflejan la identidad gastronómica del Espacio Gastronómico Salina Santa Teresa, donde la cocina se apoya en el estero, el producto fresco y elaboraciones sencillas que buscan potenciar el sabor natural.

La jornada está pensada para quienes quieran «disfrutar de la magia de la Navidad» en un espacio único. La zambomba, una de las tradiciones navideñas más arraigadas de la provincia de Cádiz, encuentra aquí un escenario especial en el que el sonido de los villancicos se mezcla con la luz cálida del entorno salinero. Una ocasión perfecta para inaugurar el puente festivo con un plan que une gastronomía local, naturaleza y espíritu navideño.