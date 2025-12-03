Los Soletes de Navidad de la Guía Repsol distinguen nueve establecimientos en la provincia de Cádiz

La Guía Repsol ha presentado sus Soletes de Navidad, una edición especial que pone el foco en los lugares más apetecibles para disfrutar de las fiestas: desde obradores conventuales hasta barras para el aperitivo, dulcerías con tradición o cafeterías donde celebrar encuentros familiares. Este año, la selección incorpora más de 300 establecimientos en toda España, con 56 nuevas incorporaciones en Andalucía, que ya suma un total de 786 Soletes. La presentación tuvo lugar el 1 de diciembre en el Carmen de los Mártires, en Granada, en un ambiente plenamente invernal y festivo.

La gran novedad de esta edición es la incorporación, por primera vez, de 27 conventos entre los locales distinguidos. La guía reconoce así el valor artesanal de las congregaciones religiosas que mantienen vivas recetas centenarias y dulces que forman parte de la tradición navideña del país. Andalucía destaca con siete monasterios galardonados, entre ellos uno de la provincia de Cádiz: el Monasterio de San Cristóbal y Santa Rita, en Medina Sidonia, célebre por sus amarguillos, alfajores y repostería de origen medieval elaborada por una comunidad de religiosas en pleno relevo generacional.

Precisamente Medina Sidonia ha sido uno de los municipios gaditanos con mayor protagonismo en esta edición. Además del convento asidonense, Repsol ha distinguido también a Sobrina de las Trejas, una de las dulcerías más emblemáticas del casco histórico, conocida por su alfajor y su cuidada producción artesana que cada Navidad atrae a visitantes de toda la provincia. La presencia conjunta de estos dos establecimientos refuerza la posición de Medina como uno de los grandes focos de repostería tradicional en Cádiz.

La capital gaditana incorpora dos nuevos locales a la lista: El Ángelus y La Guapa

El Ángelus, nuevo Solete Navidad en Cádiz JUAN CARLOS TORO

El Ángelus es una champanería de barrio que se ha convertido en parada habitual para los aperitivos festivos, y La Guapa, un establecimiento donde el ambiente animado de los días señalados se mezcla con una propuesta desenfadada y accesible. Ambos representan ese espíritu que la guía pretende destacar: lugares sin pretensiones, con encanto propio y perfectos para un encuentro navideño.

La Tarifeña, La Cremita y La Rondeña en el litoral gaditano

En el litoral, la selección suma también la histórica La Tarifeña, en Tarifa, una pastelería especializada en dulces tradicionales que forma parte de la vida cotidiana del municipio desde hace décadas.

En Chiclana de la Frontera, el reconocimiento llega para La Cremita, el obrador que ha logrado consolidarse como uno de los templos modernos de la pastelería gaditana. Sus panettones, tartas y productos de temporada se han convertido en protagonistas de las mesas navideñas tanto dentro como fuera de la provincia.

Y completando la lista de la costa, La Rondeña, en Sanlúcar de Barrameda, recibe también la distinción por su trayectoria y su papel fundamental en la dulcería local, especialmente durante las fiestas.

La Rosa de Oro en Jerez de la Frontera

La Rosa de Oro en Jerez de la Frontera GURMÉ

En Jerez de la Frontera, el Solete recae sobre La Rosa de Oro, un establecimiento clásico que mantiene viva la tradición repostera jerezana con una oferta que se intensifica en diciembre: roscones, tortas y dulces de campaña elaborados con recetas familiares.

Navidad en Cádiz con la Guía Repsol

Con esta nueva entrega, la Guía Repsol vuelve a poner el foco en esos lugares cotidianos que se visten de celebración en Navidad: bares donde el aperitivo se alarga, confiterías que mantienen vivas recetas centenarias y espacios que forman parte de la historia e idiosincrasia de cada municipio. Lugares que, como recuerda la directora de la guía, María Ritter, «dan respuesta a todos los instantes de estas fechas: desde los brindis improvisados hasta los roscones más fragantes o los dulces que acompañan una sobremesa que se queda grabada para siempre».

En total, nueve establecimientos gaditanos lucen ya la pegatina amarilla que identifica a los Soletes de Navidad, una distinción pensada para recomendar esos sitios a los que siempre se vuelve y que, en estas fechas, se convierten en parte esencial de las fiestas.