GASTROTEST

Víctor Piñero (El Ángelus): «Primero el café y luego la copa. Ese es mi momento perfecto»

El chef gaditano repasa sus direcciones imprescindibles en Cádiz y confiesa su pasión por los sabores especiados y las delicatesen bien acompañadas

Victor Piñero de El Ángeluz (Cádiz)
Mercedes Ordóñez

Cádiz

Formado en la Escuela de Hostelería de Cádiz y con un recorrido que incluye restaurantes como Aponiente, La Broche, La Terraza del Casino o incluso una experiencia en el legendario 1949 de Pekín, Víctor Piñero Arroyo ha construido una carrera que une técnica, curiosidad y una visión muy personal de la cocina.

Tras liderar proyectos como La Candela y La Candela Catering, hoy es el alma de El Ángelus, su restaurante en Cádiz. En este Gastrotest, comparte sus lugares favoritos, sus manías gastronómicas y esos pequeños placeres que nunca fallan.

Original propuesta de El Ángelus (Cádiz)
- Si pudiese desayunar con calma por la mañana… ¿Dónde lo haría?

En la Clandestina. Es un espacio que mezcla cafetería y librería y se crea un ambiente ideal para desconectar antes de seguir trabajando.

– ¿Una carnicería, pescadería y frutería de confianza?

Pues de carnicería, Desiderio, de pescadería, Paco Tigre, y de frutería: Frutería Curro. Me aportan la calidad, confianza y servicio que siempre se busca en un proveedor.

Ahumados de Él Ángelus (Cádiz)
- Una tienda gastronómica o algún puesto donde encontrar ese producto diferente que buscas para momentos especiales en casa.

Tienda aires de Cádiz, tiene toda la oferta de productor selectos de la provincia.

- Un bar de barrio en el que tomar un aperitivo con los amigos. ¿Cuál es tu tapa favorita allí?

La taberna La Manzanilla. Es un templo donde hacer una parada y disfrutar de un vino único.

- Un restaurante especial para invitar a comer a la familia

Restaurante Almanaque.

Propuestas variadas del restaurante gaditano El Ángelus
- Un sitio diferente para cambiar de tercio...

El Doña Fraskita en San Fernando. Es un sitio donde su oferta te permite alternar y disfrutar con los amigos.

-¿Un vicio confesable (gastronómicamente hablando)?

Me encantan las especias tajín, esa mezcla de ácido picante le queda bien a todo.

- Un restaurante 'de lujo' al que volver

Restaurante Antonio en Zahara de los Atunes. La calidad máxima de producto y su enclave hacen de este sitio un lugar perfecto.

- Una venta, bar o restaurante de la provincia que no hay que perderse

La Venta Esteban en Jerez de la Frontera.

– ¿Café o copa?

Creo que para mí van de la mano, primero el café y luego la copa.

Pulpo elaborado en el restaurante El Ángelus de Cádiz
-¿Qué te gusta servir en casa cuando tienes invitados?

Preparamos siempre en casa un picoteo de Delicatesen acompañados de un buen vino.

