Los turrones más creativos de la Navidad están en Cádiz: Auxoc y el chef de Martié lanzan una colección única

La Navidad en Jerez y en toda la provincia suma este año una propuesta dulce que está despertando la curiosidad del público gastronómico: la nueva colección de turrones artesanos creada por AUXOC, la firma jerezana especializada en chocolate, y el chef Isidro López, responsable del restaurante Martié en Jerez de la Frontera.

La colaboración, anunciada en redes sociales, destaca por su combinación de técnica pastelera, estética contemporánea y sabores poco habituales en la repostería navideña tradicional.

AUXOC, con sede en Jerez de la Frontera, ha logrado situarse en muy poco tiempo como una referencia en el sector del chocolate artesanal en Andalucía. La marca elabora sus productos a mano mediante procedimientos mecánicos. Trabaja con cacao de origen, productos naturales sin conservantes ni colorantes artificiales. Además, tiene una producción en micro-lotes y un enfoque que reivindica el chocolate como un producto gastronómico de alto nivel, donde la trazabilidad y la pureza del sabor son esenciales. Sus tabletas y elaboraciones especiales se han convertido en favoritas de aficionados, cocineros y pasteleros, y esta colección de turrones supone una evolución natural de su línea creativa.

El restaurante Martié, dirigido por el jerezano Isidro López, se ha consolidado como uno de los espacios culinarios más interesantes de la ciudad. Su cocina, contemporánea y llena de influencias, combina técnica y sensibilidad. López ha demostrado un interés por la pastelería, algo que se refleja de forma evidente en esta colaboración. Su participación aporta un giro gastronómico que va más allá del turrón clásico y mezcla capas, texturas y guiños a la infancia.

Unos sabores de turrones que enamoran en Jerez

La colección está formada por varios turrones de edición limitada, cada uno con identidad propia. Uno de los más llamativos es el turrón de ganache de vainilla, gel de frambuesa y yuzu sobre bizcocho, que fusiona acidez, dulzor y frescor en un bocado técnico y elegante. También sobresale el «turrón Grinch», una creación divertida y visual que juega con tonos verdes y una combinación de sabores sorprendente, perfecta para quienes buscan algo completamente distinto.

Los amantes del chocolate encuentran en esta colección una pieza especialmente tentadora: el turrón de gianduja de pistacho con ganache de chocolate, que une intensidad y cremosidad en proporciones equilibradas. A él se suma un turrón estilo brownie, pensado para quienes disfrutan de elaboraciones densas y chocolatadas. Y como guiño nostálgico y pop, AUXOC y Martié presentan un turrón Pantera Rosa, inspirado en el mítico pastelito rosa que marcó a varias generaciones. Rosado, suave y llamativo, es una de las piezas más virales de la colección.

Una unión navideña en Jerez de la Frontera

La unión entre una marca jerezana de chocolate de origen y un restaurante creativo de la misma ciudad permite una combinación poco habitual: la precisión del obrador con la visión culinaria de un chef en plena expansión. En un contexto navideño donde cada vez proliferan más turrones artesanos, esta propuesta aporta una mirada distinta, moderna y con sello andaluz.

Los turrones están disponibles únicamente bajo reserva previa y en cantidades limitadas. Por su estética, sus sabores y su carácter artesanal, se presentan como una opción ideal para regalar, compartir en una sobremesa navideña o sorprender en las celebraciones familiares. Con este lanzamiento, AUXOC e Isidro López reafirman el buen momento gastronómico que vive Jerez, demostrando que la creatividad local también puede marcar tendencia en Navidad.