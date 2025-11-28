Zambombas de Jerez 2025: programación completa del segundo fin de semana de zambombas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mientras la mayoría de ciudades de la provincia inauguran su Navidad este último fin de semana de noviembre, Jerez lo hizo una semana antes. Un adelanto que ha permitido ya disfrutar de las primeras zambombas en la ciudad jerezana en un año en el que se celebra el décimo aniversario de su declaración como Bien de Interés Cultural.

El sonido de los villancicos flamencos volverá a llenar las calles y plazas para hacer las delicias de jerezanos y visitantes atraídos por esta tradición que sigue creciendo en popularidad año tras año.

Este es el listado de las zambombas que habrá durante este segundo fin de semana.

Sábado 29 de noviembre El Mercado de Belen. A las 13:00h. Bodega Diez Méritos. Calle Porvenir

Hermandad de la Piedad. A las 13:00h. Plaza Belén. Actuaciones: Coro de la Yedra, de la Sed y Entónate

Hermandad de las Tres Caídas. A las 13:30h. Plaza San Lucas

Hermandad de la Salud de San Rafael. A las 13:30h. En el Patio de los Olivos de la Parroquia de San Rafael

Hermandad de la Viga. A las 13:30h. Fachada Santa Iglesia Catedral. Reducto Alto.

Hermandad del Rocío. A las 13:30h. Bodega La Plazuela. Plaza de la Serrana

Hermandad de Las Angustias. A las 13:30h. Plaza de las Angustias

Hermandad del Desconsuelo. A las 13:00h. Plaza del Cubo

Hermandad del Transporte. A las 13:00h. Casa de Hermandad. Calle Merced

Hermandad del Perdón. A las 13:00h. Jardines Parque de la Ermita de Guía

Hermandad de la Buena Muerte. 13:30h. Casa de Hermandad de la Buena Muerte. Calle Nueva

Afamedis: A las 13:30h. Actuaciones: Coro mayores Activos San José del Valle., Al Son de la Navidad , Se dan clases de Zambomba , El Coro de la Abuela María

Hermandad de la Clemencia. A las 14:00h. Casa de Hermandad de la Clemencia, frente a su Capilla

Hermandad del Nazareno. Efecto Huella. A las 14:00h. Patio de San Juan de Letrán

Hermandad de la Coronación de Espinas. A las 14:00h. Gago&Co. Barrels Wines, Calle Arcos 51

Hermandad del Soberano Poder. A las 14:00h. Plaza de la Asunción

Hermandad de la Sed. A las 14:00h. Plaza Leon XIII junto a la Iglesia de San Miguel

Hermandad del Amor. A las 14:00h. En la nueva Casa de Hermandad. Calle Salas, 6

Peña Rociera «Los Pelotitos». A las 14:00h. Calle San Onofre, junto a Calle Taxdirt

Asociación Parkinson Jerez. A las 14:00h. Tabanco San Pablo. Calle San Pablo

Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal

Bar Juanito. A las 14:00h. Calle Pescadería Vieja

Tabanco de la Cruz Vieja. A las 14:30h. Calle Barja, 16

Casa Gabriela. A las 17:00h. Plaza Plateros, 3

Kapote. A las 17:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13

Paddock. A las 18:00h. Ifeca.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal

Domingo 30 de noviembre Hermandad de la Misión Redentora. A las 13:00h. Casa de Hermandad. En Picadueñas Baja

Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal

Planta Baja. A las 19:30h en Avda. Lola Flores

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal

Más temas:

Jerez de la Frontera