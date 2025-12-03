Los mejores dulces navideños se podrán probar este fin de semana en un municipio de Cádiz: también habrá un puesto de belenes

Los fanáticos de los dulces tienen una cita muy interesante esta semana en la provincia de Cádiz. Más concretamente, en El Puerto de Santa María, que organiza un Mercado de Dulces de Navidad donde los asistentes podrán degustar algunas de las mejores preparaciones típicas de esta época del año.

Los dulces serán elaborados por diferentes organizaciones y pastelerías del municipio portuense. El evento, que se realizará durante dos días, también contará con puestos de buñuelos, algodón de azúcar, castañas asadas, almendras garrapiñadas, golosinas, croissants y otras muchas delicias relacionadas con la Navidad, como ha indicado el Ayuntamiento de El Puerto en el cartel anunciador.

Fecha y ubicación del mercado

El Mercado de Dulces de Navidad de El Puerto de Santa María se realizará los próximos días 6 y 7 de diciembre en el Conservatorio de Música Rafael Taboada, con horario de 17:00 a 20:00 horas. El evento, además, contará con la colaboración de diferentes pastelerías y agrupaciones del municipio.

Participantes: La Panstelería

Tintico Coffee & Dreams

Pastelería La Piedra

Da Massimo

Comendadoras del Espíritu Santo

Hermanas Concepcionistas

Flor de Luna

Velas Lila Calma

Grupo Joven Parroquia La Palma

Un puesto de belenes

Los asistentes al Mercado de Dulces Navideños de El Puerto, que serán recibidos por el personaje de Frozen Olaf, también podrán adquirir productos elaborados por las Comendadoras del Espíritu Santo, las Hermanas Concepcionistas y las Hermanas Capuchinas. Además, habrá un puesto de la Asociación de Belenistas Portuense 'Ángel Martínez' que se ubicará en el Patio de San Agustín.

Imagen del cartel del Mercado de Dulces de Navidad ayto. el puerto

El Puerto ha preparado un extenso programa de actividades de cara a la Navidad de 2025 y este Mercado es una de las más destacadas en términos gastronómicos. Se trata, por tanto, de una oportunidad única para todos aquellos que quieran degustar algunos de los dulces más típicos de esta época del año mientras disfrutan de un ambiente navideño único.