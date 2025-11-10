El Puerto ya tiene fecha para su alumbrado navideño: cuándo será y qué actividades habrá

El Puerto ya tiene fecha para el arranque oficial de la Navidad con el encendido del alumbrado extraordinario el próximo viernes 28 de noviembre.

Como viene siendo tradición, la Cabalgata de la Estrella, que este año será Ruth Amaya, será el primero de los actos. Arrancará a las 18:30 horas en la plaza de la Noria. Tras recorres las calles de la ciudad, llegará finalmente a la plaza Isaac Peral donde en torno a las 19:30 horas se encenderán las luces en un acto que presidirá el alcalde, Germán Beardo, junto a la Estrella.

En este simbólico acto actuará el colore del colegio de La Salle y habrá animaciones y espectáculos para ambientar una jornada tan especial.

Novedades

Para este año, ha habido mejoras en el alumbrado. Por primera vez, el Camino de los Enamorados y la zona de Crevillet tendrán arcos de luz. Estrena alumbrado la plaza del Polvorista y la calle Larga tiene luces inspiradas en los Reyes Magos y el Cascanueces. El gran árbol estará instalado en la plaza del Castillo.

El concejal de Fiestas, David Calleja, ha subrayado que «cada año trabajamos para que la Navidad llegue a más calles y barrios de nuestra ciudad. Para el próximo, tenemos un proyecto muy bonito que permitirá acercar aún más la iluminación y la magia navideña a los barrios, para que nadie se quede sin disfrutar de estas fechas tan especiales».