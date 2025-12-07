Alcaldesa de Conil sobre su imputación por las viviendas ilegales: «Estoy tranquila, siempre me he guiado por lo que era técnicamente viable»

Conil es una de las localidades de la provincia de Cádiz con mayor ocupación de viviendas ilegales desde hace años. En su término municipal se estima que hay más de 7.000 casas construidas de forma irregular. Es un problema que siempre ha afectado a su desarrollo urbanístico y que se ha agravado en los últimos tiempos, probablemente por su atractivo turístico. Muchas de las viviendas construidas sin licencia en suelo rústico son utilizadas como apartamentos turísticos. Para intentar frenar este problema en la comunidad autónoma, desde 2021, la Junta de Andalucía ha intensificado los controles y ha puesto el foco en la prevención de las parcelaciones y las construcciones sin licencia en suelo rústico.

Una lucha que también llevan a cabo la Fiscalía y los diferentes ayuntamientos de la provincia de Cádiz, aunque, según ha advertido el ministerio fiscal en reiteradas ocasiones, no todos colaboran de la misma manera, pese a estar obligados por ley a remitir a este órgano las actuaciones que son constitutivas de delito.

De hecho, la Fiscalía mantiene abierta una causa que llevó a los juzgados y en la que se investiga a la alcaldesa actual de Conil, Inmaculada Sánchez (Andalucía por Sí), por una supuesta permisividad de su equipo de Gobierno con las construcciones ilegales en el municipio. También están siendo investigados el actual concejal de Personal Sergio Cáceres, del partido Siempre Conil y antiguo portavoz de la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares en el Campo (PAVIC); el anterior edil de Urbanismo Pedro Pérez (PP), quien presentó su renuncia el pasado mes de abril; y la exconcejal del mismo ramo, María del Carmen García, de Izquierda Unida; además de la asesora jurídica de la Oficina Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento.

En esta entrevista a LA VOZ, la alcaldesa de Conil asegura sentirse «tranquila» ante el procedimiento judicial, aunque «no es agradable pasar por los juzgados». «En todo procedimiento que a mí se me pone a firma para trasladar a la Fiscalía va absolutamente todo», asegura la regidora, quien reconoce que se ha negado a firmar AFOs que tienen informes contrarios. «Y no los voy a firmar porque entiendo que no voy a favor de la ley. Y cuando tengo que decir 'no', a pesar de que sea doloroso, se dice un 'no'».

En primer lugar, ¿cuál es la situación actual del fenómeno de las viviendas ilegales en Conil?

Partimos de que Conil tiene un amplio diseminado y que a lo largo de los años ha ido sembrándose de vivienda irregular. Es verdad que, bueno, hay muchas zonas que incluso se han dotado de los servicios básicos. Esto ha llegado a un punto, hace cuestión de 8 ó 10 años, donde se intenta poner un freno porque hay una proliferación importante. Además se da la circunstancia de los procedimientos judiciales que van apareciendo y que afectan a muchas familias. Lo más doloroso es que además suelen ser vivienda habitual. Hay muchas otras viviendas que se hacen para especular, para sacarle el rendimiento del alquiler. Pero una gran mayoría de las viviendas que están judicializadas afectan a familias.

Este año hemos visto lo que ocurre con la construcción irregular, donde una casa, después de estar pleiteando prácticamente 15 años, finalmente ha sido derribada por la propia familia, porque ya llegó hasta el final. El periplo que ha vivido esta familia ha sido indeseable. Y hemos tenido el ejemplo de que finalmente la justicia actuó. Yo llego al Gobierno hace dos años y medio y conocía ya la problemática, que no solo Conil, lamentablemente tiene, sino también es una realidad también en municipios vecinos, como puede ser Chiclana, Vejer con el Palmar, Zahora, Los Caños, Barbate, Zahara.... Y conociendo ya desde la oposición lo que supone todo el tema de la vivienda irregular, lo que hemos intentado desde el inicio es concienciar a nuestros vecinos de que no se puede construir de forma irregular por todos los problemas que ello conlleva.

Luego, para organizar y ordenar urbanísticamente, es un serio problema al que se enfrenta la administración más cercana que es el Ayuntamiento, y es un periplo, como digo, indeseable, que además tenemos el ejemplo de vecinos nuestro que lo han pasado y otros lo están pasando. Hubo un momento que con la figura del AFO algunas viviendas pudieron mantenerse en pie, pero desde el 2022 ya los jueces han dicho que no, que esa herramienta tampoco es válida. Entonces, pues hemos puesto cartelería, cartelería que incluso ha sido luego derribada por los propios vecinos, entendemos, y que al final es complicado lo que es poner el freno.

Contamos con una patrulla urbanística que se dedica a vigilar y se están enviando a Fiscalía absolutamente todos los expedientes que van llegando. Las advertencias son claras, se sabe a lo que cada uno se expone y tenemos que llegar entre todos, porque esto yo creo que es un trabajo de todos, a concienciar de que lo normal es un crecimiento ordenado.

No obstante, a todo esto hay que añadir también, pues, el serio problema que tenemos con la vivienda. Yo diría que en todo el territorio nacional, pero sobre todo en los municipios turísticos, donde para nuestros vecinos se antoja muy difícil acceder a una vivienda.

Cuando llegan al gobierno municipal en 2022, ¿cómo encontraron el problema de las construcciones ilegales en Conil?

Tenemos que partir de la falta de medios que tiene todo el Ayuntamiento y entre ellos, no se libra tampoco la oficina técnica. Y es mucho el volumen de trabajo. Nosotros acordamos con la Diputación que se nos diera asistencia para ir aligerando un poco todo lo que era el trámite normal que lleva el área de urbanismo. Y nosotros lo que sí hemos activado es un protocolo que se nos hacía necesario de cara a todo lo que tiene que ver con la disciplina urbanística. Es un protocolo que cuando llegamos no existía y que entendíamos que era importante para organizar y poner en funcionamiento, coordinando el área de policía con los técnicos de urbanismo para que se adoptasen medidas.

Además, se planteó el tema de la cartelería avisando a nuestros vecinos de todo lo que supone el construir de forma irregular. Se ha creado el departamento de disciplina, se ha dotado de un técnico, de un jurídico, para la materia urbanística específicamente porque entendemos que somos la administración competente en ese sentido. Y, como digo, estamos intentando poner dentro de las posibilidades los medios de los que disponemos

La Fiscalía le investiga a usted y a otros responsables del Ayuntamiento por supuesta permisividad con las viviendas ilegales. ¿Qué valoración hace al respecto?

Una vez que declare y una vez que el procedimiento esté ya en en un momento en el que yo pueda hablar, yo voy a a trasladar pues, la realidad, pero bueno, va en este sentido. Yo tengo tranquilidad porque entiendo que en estos 2 años y medio, prácticamente que llevo al frente del gobierno de Conil entiendo que se ha trabajado en evitar la proliferación de viviendas irregulares y en intentar dar soluciones habitacionales reguladas y legales.

En ese sentido, pues tengo esa tranquilidad, lógicamente, no es agradable pasar por los juzgados, pero que yo creo que simplemente es ir con la verdad y explicar la situación. Esa tranquilidad la tengo al completo. Yo siempre me he guiado por lo que técnicamente se me ha dicho que es viable.

En este sentido, ¿cómo es la colaboración del Ayuntamiento con la Fiscalía?

A ver, yo lo tengo muy claro. Todo procedimiento que a mí se me pone a firma para trasladar a la fiscalía va absolutamente todo. Yo entiendo que es como tiene que ser: el que hace una ilegalidad sabe a lo que se lo que se expone y en ese sentido, bueno, pues es la justicia la que tiene que actuar. Yo ahí lo tengo muy muy claro cuál es el procedimiento, a la par que viendo también que tengo que ir dando soluciones habitacionales como las que he expuesto. Pero lo que sí tengo muy claro es que el crecimiento tiene que ser ordenado, porque lo otro es un problema y además se atenta también contra la ley.

Alcaldesa, ¿cómo gestiona un ayuntamiento el hecho de estar situado entre la obligación de dar cumplimiento a la ley y los vecinos de su ciudad que se ven afectados por ella como con, por ejemplo, las órdenes de demoliciones?

Es muy difícil, no es sencillo, pero dentro de las vías legales y viendo situaciones de viviendas que vienen arrastrando procedimientos desde hace muchos años pues se intentan buscar fórmulas que den cabida, a la par que se pone el punto y final. Pero si está de la mano el ayudar a algún vecino, pues si en este caso, un AFO que pueda ayudarle a entender que esto viene ya de hace diez o doce años, es decir, cuando es legalmente posible.

Yo me he negado a firmar AFO que tienen informes contrario, y no los voy a firmar, porque entiendo que no voy a favor de la ley. Y cuando tengo que decir no, a pesar de que sea doloroso, se dice un no. Cuando no es agradable que se te ponga un expediente para un traslado a la fiscalía, pero es mi obligación en este caso. Ahora lo que no voy a entrar es en el 'tú sí y tú no', en eso no. Aquí la ley es igual para todos y quien comete la irregularidad... Y si hay una vía legal con la que poder ayudar a las personas que llevan años arrastrando esta situación pues se le ayuda.

¿Cuántos expedientes por parcelación o construcción de vivienda ilegal ha abierto el Ayuntamiento de Conil en los últimos cinco años?

Gobernamos en tripartito y en este caso todo lo que es el área de Urbanismo la gestiona el Partido Popular. No obstante, soy la alcaldesa y la máxima representante. Y bueno, no podría hacerte una comparativa, eso sí te tendría que responder pues el concejal de urbanismo. Pero si te digo que se está poniendo con los medios que se tiene todo para que no se paralice ningún procedimiento, sino que todo vaya hacia adelante.

Lo que sí te puedo decir es eso, que las actas que se van levantando por parte de de la Policía, se van tramitando en el área de de Urbanismo. Ha habido a lo mejor alguna lentitud más por expedientes que se pidieron por parte de la Fiscalía, pero van todos en tiempo y forma.