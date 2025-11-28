La Milagrosa realiza una salida procesional histórica

La ciudad de Cádiz ha vivido este viernes un hecho histórico con la procesión de la Virgen de la Milagrosa. Esta salida ha estado organizada por el colegio San Vicente de Paúl. Una iniciativa que impulsó un grupo de profesores y que ha sido apoyada por toda la comunidad educativa. La Virgen de la Milagrosa es una talla de gran devoción y que habitualmente está en la capilla del hogar de ancianas Hijas de la Caridad, en la Plaza de Candelaria.

FRANCIS JIMÉNEZ

Es la primera salida procesional de esta imagen que ha recorrido las calles aledañas al colegio. El respaldo ha sido total y más de 250 personas se inscribieron para participar en el cortejo.

Gran apoyo

Para un día tan especial, el colegio San Vicente de Paúl ha contado con la ayuda de numerosas hermandades. Por ejemplo, la Archicofradía de la Palma ha cedido el paso procesional, y otras cofradías han prestado faroles, la candelería, la cera y los enseres para los acólitos.

La Filarmónica de Conilse ha encargado del acompañamiento musical. Además, como regalo ha compuesto una marcha para esta salida.﻿