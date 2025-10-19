La Archicofradía de la Palma ya acaricia la celebración de su triple efeméride

La Archicofradía de la Palma de Cádiz ultima los preparativos para encarar una fecha clave para la hermandad como es la del 1 de noviembre cuando una vez más el barrio de la Viña recordará la devoción que existe en torno a la titular de Gloria de la corporación por su mediación en el recordado maremoto de Cádiz.

Ese acontecimiento se vive además de forma especial en este 2025 ya que se conmemora el 270 aniversario (1755-2025) de la intercesión de la Virgen de la Palma durante dicho terremoto de Lisboa. A esa efeméride se unen otras dos, la del 250 aniversario (1775-2025) de la concesión del título de archicofradía y el 50 aniversario (1975-2025) de la creación de la Misa Típica Gaditana. Esas importantes celebraciones han hecho que la cofradía cree tres grupos de trabajo que son los que preparan los distintos actos que se desarrollarán en los próximos días.

Terremoto de Lisboa de 1755

En cuanto a la conmemoración del 270 aniversario del Maremoto, con vistas a la Novena que comienza este lunes 20, la Virgen de la Palma ya luce la vestimenta formada por un terno de espolín dorado, corona de oro de la Coronación y cetro de oro y piedras preciosas. La Novena será hasta el día 28 y estará a cargo del padre Daniel Robledo, director espiritual y párroco de La Palma. El día 24 será la imposición de medallas a los nuevos hermanos y el día 30 la Virgen se bajará para la veneración de los fieles.

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, comenzará la conmemoración temprano en la parroquia con una misa a las 8.30 horas de la mañana. Después será el rosario público hasta llegar a las murallas de la Caleta y se procederá a la bendición del mar. A las 12.00 horas será la función votiva que estará presidida por el obispo de la diócesis Rafael Zornoza y con Misa Típica Gaditana. En esta ocasión y con motivo del importante aniversario la celebración eucarística será en la calle Virgen de la Palma tal y como sucedió en 2005.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas comenzará la procesión de alabanza con la Virgen de la Palma que en este caso y gracias a la colaboración de la Universidad de Cádiz, pasará por el interior de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (antiguo Hospital de Mora), recuperando un recorrido histórico que evoca la asistencia y consuelo que la Virgen brindaba a los gaditanos hasta el cierre de dicho centro sanitario en 1989.

250 años del título de Archicofradía

En el marco de esta otra efeméride, la hermandad ha establecido contacto con la archicofradía del Santísimo Nombre de María, con sede en el Foro Trajano de Roma, con el propósito de fortalecer lazos de hermanamiento. Asimismo, se prevé la restauración de la Bula Pontificia que otorgó el título de Archicofradía, iniciativa que contará con el apoyo de la Diputación de Cádiz. La restauración se llevará a cabo en el Archivo Provincial de Cádiz por la conservadora y restauradora Carolina Maqueda Menéndez, especialista en documento gráfico.

50 aniversario de la Misa Típica Gaditana

De forma paralela, la conmemoración de los 50 años de la Misa Típica Gaditana incluirá un ciclo de cuatro conferencias temáticas, que se desarrollarán durante los días de la Novena a Nuestra Señora de la Palma Coronada. Así, el martes 21 de octubre se desarrollará una conferencia religiosa, a cargo de Juan Cristóbal Jurado Vela; el miércoles, será una conferencia científica, de María José Benítez Caballero, doctora en Matemáticas y tesorera de la archicofradía; el jueves la ponencia tendrá carácter histórico con Francisco Glicerio Conde y el viernes cultural, a cargo de Eduardo Bablé Neira, con la participación del Coro Parroquial de Nuestra Señora de la Palma, dirigido por José Luis Fatou, junto a algunos de sus miembros fundadores. No obstante, el acto central de esta efeméride tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en la función votiva, con la interpretación de la Misa Típica Gaditana en la calle Virgen de la Palma.

