A Paso Horquilla publica una edición especial dedicada a la peregrinación del Nazareno de Santa María

La peregrinación del Nazareno de Santa María por los barrios de extramuros de Cádiz este pasado mes de septiembre fue sin duda histórica. La imagen del alcalde perpetuo de Cádiz recorrió calles por las que nunca antes había pasado ante el fervor de fieles y devotos. Con motivo de aquel momento que quedará para siempre en el recuerdo de los gaditanos este fin de semana estará a la venta una edición especial de la revista A Paso Horquilla con nada menos 196 páginas.

La publicación, con foto de portada de Jesús Patrón, se podrá adquirir en quioscos y librerías por 5 euros el ejemplar. En ella se pueden contemplar distintos reportajes de fotógrafos cofrades como Jesús Patrón, José María Reyna, Rágara... y de la propia Cofradía del Nazareno.

Esta nueva edición de la revista A Paso Horquilla recoge también reportajes de las peregrinaciones de la Esperanza del Amor, Cigarreras y Gracia y Esperanza, todos ellos actos que se han desarrollado con motivo del 'Año Jubilar de la Esperanza'. Asimismo se pueden ver las procesiones de la Patrona, del Carmen y La Merced, entre otras, así como las festividades del Corpus Christi, del Corpus Chiquito y de La Palma.

Las exposiciones de 'Gades Cofrade' y 'Nuestra Señora del Buen Fin', por su 75 aniversario así como artículos de opinión del presidente del Consejo Local, de hermanos mayores del Nazareno, Cigarrera, Esperanza del Amor, Gracia y Esperanza y de La Palma, además de cofrades como José Joaquín León y José Luis Suárez Villar, completan el contenido de la publicación.

A todo ello se unen informaciones sobre la procesión claustral de San Pedro en Santa Cruz, los cabildos de elecciones de las cofradías y el nombramiento y entrevista con el pregonero de la Semana Santa de 2026, Pablo Manuel Durio, además de la designación del Cristo de la Misericordia para el Vía Crucis Oficial. Mirando también a la Viña, la revista recoge un reportaje sobre el 270 aniversario del maremoto de La Palma y por supuesto también hace referencia a los actos con motivo de los 400 años de Santo Entierro.