El tiempo para la semana en Cádiz: vuelven las lluvias

El tiempo de la próxima semana en Cádiz se presenta inestable. Habrá días de sol y días de lluvia según apuntan los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Atendiendo a esto, el martes 9 de diciembre amanecerá con sol y un leve ascenso de las temperaturas con máximas que en la capital llegarán a 19 grados. Sin embargo, a partir de la tarde las nubes comenzarán a cubrir el cielo para traer la lluvia.

Lluvia miércoles y viernes

El miércoles 10, por tanto, será un día lluvioso con un 95% de probabilidad de precipitaciones durante la primera mitad del día. Por la tarde disminuirán las posibilidades, aunque se esperan chubascos aislados.

El jueves 11, volveremos a ver el sol, en un día en el que no se espera agua. Sin embargo, el viernes tendremos nuevamente una jornada lluviosa que, según estas primeras predicciones, podría alargarse hasta el sábado a la falta de conocer la evolución meteorológica en próximas jornadas y que permita afinar mejor el pronóstico.