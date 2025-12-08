Una nueva variante de la gripe dispara los contagios en Cádiz

La llegada del frío ha vuelto a traer consigo el uso masivo de mascarillas. Las salas de espera de urgencias en hospitales y centros de salud de la provincia de Cádiz se llenan de personas con infecciones respiratorias, desde la gripe hasta el COVID-19. Se trata de una incidencia adelantada de la gripe, como ha confirmado la propia Junta de Andalucía, que ya está dejando sus consecuencias: niños enfermos que permanecen en casa, profesionales que no pueden acudir a sus puestos de trabajo y farmacias abarrotadas.

Los expertos señalan que este aumento de los casos responde a diversos factores, aunque es determinante la presencia de la variante K del virus de la Gripe A. Esta cepa fue identificada desde el pasado mes de abril en varios países de Europa como Reino Unido y es predominante en regiones como Japón y Canadá. La variante K, según apuntan los expertos, consigue eludir buena parte del efecto de la vacuna y presenta una mayor capacidad de transmisión, por lo que es más sencillo el contagio entre personas.

Una situación que se expande a toda la comunidad autónoma y al conjunto de España. Por ello, la Junta ha emitido una orden que regula el uso de mascarillas en todos los centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, como medida clave para frenar la transmisión de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), como pueden ser la gripe o el COVID-19. Esta nueva normativa, anunciada por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, recoge una serie de recomendaciones y obligaciones en función de la situación epidemiológica, donde siempre se priorice la protección de pacientes, usuarios y profesionales.

La variante K de la Gripe A tiene una mayor resistencia a las vacunas y se propaga con mayor facilidad

Desde la administración regional señalan que el uso de la mascarilla será recomendable cuando la Dirección General de Salud Pública declare que Andalucía pasa del nivel basal al nivel de epidemia bajo. Asimismo, los centros podrán aconsejar su uso de forma local si la situación epidemiológica o asistencial lo requiere.

El uso de mascarilla pasará de ser recomendable a obligatorio en situaciones concretas: en centros públicos del Servicio Andaluz de Salud y en centros privados cuando se superen de manera sostenida los niveles de alta frecuentación de incidencia de IRA, y cuando haya brotes que afecten a más del 30% de los usuarios de residencias o centros sociosanitarios.

Además, la Junta podrá extender la obligatoriedad del uso de mascarillas a todos los centros sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, si la epidemia alcanza niveles medio o alto según los indicadores de morbimortalidad de las IRA.

Cádiz, con la tasa de incidencia más alta de Andalucía

La Junta de Andalucía publica semanalmente un informe de vigilancia de IRA en la región. En la semana 47, comprendida entre el 17 y el 23 de noviembre de 2025, la tasa de incidencia de IRAs en la comunidad autónoma fue de 291,4 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, ha subido considerablemente en tan solo siete días, porque en la semana anterior, del 10 al 16 de noviembre, la incidencia era de 271,9/100.000 habitantes.

El grupo de menores de 1 años es el que representa una mayor incidencia, seguido del grupo comprendido entre 1 y 4 años. La incidencia fue superior en mujeres que en hombres. Entre el 17 y el 23 de noviembre, la tasa de casos de síndrome gripal se situó en 5,7 por cada 100.000 habitantes, mientras que la incidencia de COVID-19 fue de 0,5 por 100.000 habitantes. En los menores de cinco años, la bronquitis y la bronquiolitis registraron una tasa de 120,7 casos por cada 100.000 habitantes. El porcentaje de positividad para la gripe alcanzó el 21,6%, prácticamente duplicando el 11,5% registrado la semana anterior. Por su parte, la positividad de COVID-19 se mantuvo en 1,4%, misma cifra que la del Virus Sincitial Respiratorio (VRS).

La población con una edad más pequeña son los principales afectados

Cádiz tiene la mayor incidencia de Andalucía. Según los datos publicados por la Junta, entre el 17 y el 23 de noviembre, la incidencia alcanzó los 450,7 casos por cada 100.000 habitantes. La semana anteriores había sido de 413,2 por cada 100.000 habitantes. Si se analizan los datos de las últimas semanas se aprecia una evolución constante con una mayor incidencia de IRAs en la provincia. Por ejemplo, en la semana 42 del año, entre el 13 y el 19 de octubre, la incidencia fue de 261,5 casos por cada 100.00 habitantes. Por tanto, en seis semanas el número de afectados se ha disparo un 42%.

En comparación con otras provincias, Cádiz es el único territorio de la comunidad autónoma donde hay una incidencia superior a los 400 casos por cada 100.000 habitantes (450,7). La segunda provincia con una mayor incidencia es Jaén (361,2), aunque en este territorio la incidencia ha bajado con respecto a la semana anterior (369,6).

En Huelva, por ejemplo, la subida ha sido mínima en siete días. En la semana 46 la incidencia era de 204,4 casos, mientras que en la semana 47 subió a los 208,1 casos. En el resto de provincias de Andalucía, la incidencia es la siguiente: Almería, 292,7 casos por cada 100.000 habitantes; Córdoba, 270,2; Granada, 267,4; Málaga, 211,1 casos por cada 100.000 habitantes; y Sevilla, con una incidencia de 277,3/100.000 habitantes. Por distritos, Bahía de Cádiz-La Janda registra la mayor incidencia de toda la región, con 521,1 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Jaén Sur, que se sitúa como el segundo distrito con más afectados, con una incidencia de 489,2 casos por cada 100.000 habitantes. De los seis distritos con mayor incidencia de Andalucía, cuatro son de la provincia de Cádiz.

Recomendaciones ante el contagio de gripe

El Ministerio de Sanidad publica en su página web una serie de recomendaciones para aquellas personas que estén contagiadas de la gripe. En ese caso se recalca la importancia de: guardar reposo en el propio domicilio, beber abundantes líquidos (agua, zumos...), alimentarse de forma sana y equilibrada (frutas y verduras...), mantener una buena higiene general de la casa y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Para el control de la fiebre, utilizar antitérmicos que lleven, preferiblemente, paracetamol en su composición. Para disminuir la posibilidad de contagio: disponer de un espacio individual y bien ventilado, así como comunicar la situación a familiares, amigos y centro de trabajo o estudio, para reducir las visitas y contactos entre personas hasta 24 horas después de la desaparición de la fiebre sin necesidad de administrar antitérmicos. Si además la persona enferma vive sola, conviene que cuente con alguien conocido que esté pendiente de ella o que pueda ayudarla en caso necesario.

Los expertos recomiendan no acudir a urgencias a no ser que sea un caso grave o la persona tenga patologías previas

El paciente deberá ponerse en contacto con los servicios sanitarios en el caso que aparezca: dificultad para respirar, empeoramiento repentino, empeoramiento pasados ya siete días de la enfermedad, dolor en el pecho, expectoración sanguinolenta (sangre en la tos), aspecto azulado o amoratado de la piel y de los labios, mareo o alteraciones de la conciencia, fiebre elevada que persista más de tres días, caída de la tensión arterial y otros síntomas diferentes a los habituales de la gripe.

Además, deberán tener más cuidado las siguientes personas que padezcan: enfermedades del corazón (excepto hipertensión), enfermedades respiratorias crónicas, diabetes en tratamiento con fármacos, insuficiencia renal moderada-grave, enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemias si son moderadas o graves, personas sin bazo, enfermedades hepáticas crónicas avanzadas, enfermedades neuromusculares graves, inmunosupresión (incluida la del VIH-SIDA o las producidas por fármacos, o las de las personas trasplantadas) y obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más)