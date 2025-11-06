La provincia de Cádiz, a la cabeza de vacunaciones de la gripe en Andalucía

La campaña de la vacunación de la gripe continúa a buen ritmo tras cinco semanas desde que comenzara. Según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, más de un millón de andaluces ya han sido inmunizados contra el virus.

Si hablamos por tramos de edad, en Andalucía un total de 132.827 niños de 6 a 59 meses se han vacunado frente a la gripe. La vacunación escolar en niños de 3 y 4 años ha sido un éxito, ya que actualmente el 64,2% se han inmunizado frente a la gripe, gracias al empleo de la vacuna intranasal. Estas cifras suponen un incremento con respecto a las del pasado año en el mismo periodo.

En cuanto a las personas mayores de 60 años, 660.128 ya han recibido su dosis, siendo la provincia de Cádiz la segunda en porcentaje en este grupo de edad con 78.742 personas, lo que supone el 35,4%, solo por detrás de Huelva (37,8%).

Ya están en marcha las campañas de vacunación para mayores de 80 años, para mayores de 70 y en niños y niñas de 5 años o más, adolescentes y personas adultas con patologías crónicas y situaciones de riesgo.

También está iniciada la campaña de vacunación antigripal dirigida al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, desde su inicio también el 6 de octubre, se han inmunizado 36.674 profesionales.

Cádiz es la provincia andaluza que más población tiene ya inmunizada en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, habiendo alcanzado el 89,4% de esta población.

A partir del 12 de noviembre se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud. Las personas incluidas en los grupos diana pueden pedir cita a través de la aplicación de Salud Responde o por vía telefónica, ClicSalud+ o en su centro de salud.

Virus Respiratorio Sincitial

En cuanto a la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que comenzó el pasado 22 de septiembre, ya han sido inmunizados 30.439 lactantes menores de 6 meses. Una vez más, Cádiz se sitúa como la segunda provincia en porcentaje de población con un 94%, solo por detrás de Huelva.