Más de 2.700 menores de seis a 59 meses reciben la vacunación antigripal en la primera semana de campaña en Cádiz

La Consejería de Salud y Consumo, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), inició el pasado 30 de septiembre en la provincia de Cádiz la campaña de vacunación contra la gripe para la temporada 2025-26, dirigida en el arranque a los niños y niñas de seis a 59 meses de edad, habiéndose vacunado ya más de 2.700 menores. De ellos, los de tres y cuatro años podrán recibir por segundo año consecutivo la vacuna en sus propios colegios.

Según ha indicado la Junta, la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, y su homólogo en la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, José Ángel Aparicio, han asistido este jueves a la inmunización del alumnado del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Felipe de Cádiz.

Asimismo, ha señalado que se estima que unos 8.300 niños de la provincia gaditana en esta franja de edad accederán a esta prestación, para lo cual se requiere que los padres lo autoricen rellenando el consentimiento que se les facilita. A este grupo se les administrará la vacuna intranasal, mientras que los menores de dos años recibirán la vacuna inyectable en los centros de salud.

La primera semana de vacunación frente a la gripe infantil, en el grupo de edad de seis a 59 meses, han sido vacunados 2.761 niños en la provincia de Cádiz, tanto en centros educativos como en Atención Primaria. En cuanto a la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que comenzó el pasado 22 de septiembre, ya han sido inmunizados con nirsevimab 2.170 lactantes en la provincia de Cádiz.

La Junta ha indicado que desde el 30 de septiembre también se pueden vacunar ante la gripe los docentes de menores de cinco años, embarazadas y puérperas, además de sus convivientes. Todos pueden solicitar su cita a través de Salud Responde, ClicSalud+ o en los propios centros de salud.

Además, desde el pasado 6 de octubre se ha comenzado a vacunar contra la gripe y la covid a las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, también la vacunación antigripal en todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios de estos centros residenciales, así como en todos los centros sanitarios, además de los estudiantes en prácticas.

Más de 215.000 personas

Por su parte, Eva Pajares ha informado de que la previsión de la presente campaña 2025-2026 contra la gripe es vacunar a 215.000 personas, entre menores y adultos, en la provincia. En este sentido, ha animado a la población a vacunarse, «ya que es la forma más efectiva para prevenir enfermedades infecciosas, evitar que cursen grave y reducir hospitalizaciones».

Por su parte, José Ángel Aparicio ha animado a las familias a que participen activamente en esta campaña y ha reiterado también que la vacunación es la herramienta más eficaz y segura para prevenir la gripe y sus consecuencias. «Esta iniciativa es un paso fundamental para mantener los colegios como espacios seguros y garantizar la continuidad de la actividad educativa durante la temporada de gripe», ha afirmado.

Ambos delegados han coincidido en señalar que el desarrollo de esta medida de protección de la salud pública «es una muestra más de la importancia de la colaboración entre las distintas consejerías de la Junta para llevar a cabo proyectos que benefician a la sociedad andaluza».