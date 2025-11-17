Cádiz necesita más 'Claudia': los pantanos apenas reaccionan pese al temporal

El temporal 'Claudia' ha dejado agua, viento y cielos encapotados durante varios días en la provincia de Cádiz, pero su paso no ha supuesto el vuelco hídrico que muchos esperaban. A pesar del agradecido retorno de las lluvias, los pantanos gaditanos apenas han reaccionado. Del 42,9% registrado hace una semana, se ha pasado al 43,87% actual, una subida útil pero muy limitada para un territorio que arrastra un importante déficit.

Los gestores del agua, que siguen mirando los datos con la serenidad que da la experiencia, coinciden. Un solo temporal, por intenso que sea, no basta. La lluvia caída ha humedecido el terreno, ofreciendo un respiro a la vegetación, pero al entrada real a los embalses sigue siendo modesta. La provincia gaditana necesita varias borrascas consecutivas o, al menos, episodios prolongados de precipitaciones para comenzar a vislumbrar una recuperación sólida.

La respuesta de los pantanos evidencia la gravedad del déficit acumulado. Aunque los últimos días han traído un aumento ligero, el ritmo es demasiado lento para asegurar que el ciclo húmedo pueda cerrar con garantías. Asimismo, los técnicos recuerdan que, en años de normalidad, los pantanos deberían crecer varios puntos cada semana de lluvias persistentes, algo que todavía no está ocurriendo.

Algunos embalses han recuperado, mientras que otros apenas han notado las precipitaciones

El incremento no es homogéneo. Algunos embalses han recuperado algo más, mientras que otros apenas han notado las precipitaciones. Esta dispersión refleja hasta qué punto la cuenca hidrológica gaditana necesita agua sostenida y repartida, no chaparrones puntuales o temporales de corta duración.

En Cádiz, la dependencia de los embalses es total. De ellos depende el consumo humano, industrial y agrícola, y de su evolución dependen también decisiones clave como la aplicación de restricciones o la planificación de campañas de riego. Por eso, cada borrasca se vive con una mezcla de alivio y expectativa.

Esta vez, el temporal ha dejado una fotografía positiva. Arroyos que volvían a correr, campos más esponjados y un ambiente fresco y húmedo que la provincia echaba de menos. Sin embargo, con un crecimiento de apenas un punto porcentual en el nivel de embalsado, la sensación se repite. Es un buen comienzo, pero aún queda mucho camino por recorrer.

'Claudia' no ha provocado grandes incidencias

Una de las notas destacables del paso de Claudia por la provincia ha sido la escasez de incidencias graves. Pese a las rachas de viento y las lluvias persistentes, no se han registrado daños significativos ni situaciones de emergencia de importancia. Las carreteras apenas sufrieron cortes puntuales y las infraestructuras aguantaron bien.

Esta relativa tranquilidad contrasta positivamente con otros temporales recientes que sí dejaron inundaciones o problemas estructurales. El comportamiento de 'Claudia' demuestra que Cádiz puede recibir lluvias intensas sin que éstas deriven necesariamente en grandes perjuicios, un factor clave si se aspira a concatenar varios episodios similares sin añadir riesgos.

Así pues, Cádiz necesita más lluvias, más temporales y, en definitiva, más oportunidades para recuperar el agua perdida. Las cifras actuales, aunque mejores que las de semanas anteriores, siguen siendo demasiado bajas para relajarse.

El temporal ha sido un alivio, pero no una solución. A falta de nuevas borrascas en el horizonte, la provincia sigue mirando al cielo con la esperanza -y la necesidad- de que las próximas semanas traigan más agua. Solo así los pantanos podrán abandonar la zona de riesgo y ofrecer un futuro hídrico más seguro para los próximos meses.