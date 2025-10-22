Ovaciones, memoria y emoción en el homenaje de Cádiz a quienes «representan lo mejor de nosotros»

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presidido este miércoles en el Palacio de Congresos la ceremonia de entrega de los Honores y Distinciones de la Ciudad de Cádiz 2025, un acto que ha definido como «una declaración de gratitud de todo un pueblo» hacia hombres y mujeres que «representan lo mejor de nosotros».

La ciudad ha reconocido a Mayte Córdoba, Antonio Reguera, José Luis Pájaro, Elvira Lindo, Kiki Hernández, Antonio Martín e Ignacio Moreno Aparicio como Hijos Predilectos; a Carmen Pinedo, Alberto Campo Baeza, Alicia Domínguez y Amparo Mogollo como Hijos Adoptivos; y entrega las Medallas de Oro a Mujeres de Acero y a las Víctimas de la Explosión de 1947.

García quiso recordar que «el alma de Cádiz es su gente, siempre lo ha sido: los que nos han precedido, los que nos trajeron hasta aquí y los que cuidaron su corazón, su esencia». En este tiempo «complejo, lleno de incertidumbres y de urgencias», el alcalde hizo un llamamiento a «volver a apoyarnos en nuestros referentes, en las personas que hacen de Cádiz una ciudad mejor: en los que nos dejaron y en los que hoy construyen este pueblo».

Noticia Relacionada Fotos: La emoción marca la entrega de Honores y Distinciones de Cádiz 2025 Antonio Vázquez Bruno García definió el acto como «una declaración de gratitud de todo un pueblo» en una jornada marcada por palabras que quedarán en la memoria

Los discursos de la ceremonia estuvieron cargados de emoción, memoria y gratitud. Pero especialmente intensos, aplaudidos y conmovedores fueron los de Ignacio Moreno Aparicio, Antonio Martín y Mercedes Salinas, en representación de las víctimas de la explosión de 1947, que despertaron una fuerte conexión con el público y provocaron largos aplausos.

El Hijo Predilecto Ignacio Moreno recordó su dilatada trayectoria al frente del Ateneo de Cádiz y compartió un mensaje profundamente humano: «No tengo palabras para agradecer tanto afecto y cariño de mi Ateneo. Nuestra relación va camino de medio siglo». Visiblemente emocionado, hizo alusión a su situación personal: «Algunos sabéis que mis últimos tiempos no han sido nada fáciles. Gracias a la sanidad pública andaluza, a los buenos médicos que me tratan, al amor inconmensurable de mi mujer y a la ternura de mis hijos. No se olvide: vivir es urgente». Sus palabras, cargadas de emoción, fueron recibidas con una de las ovaciones más sentidas de la tarde.

Antonio Martín, también distinguido como Hijo Predilecto, subió al escenario «con el sombrero en la mano, como manda el libro de los hombres cultos» y quiso comenzar cantando como le enseñaron sus maestros. Recordó con emoción a sus padres, María y Francisco, a su mujer Amparo, a su familia, y evocó a referentes del Carnaval como Pedro Romero, Juan Carlos Aragón y Manolo Santander, además de dedicar unas sentidas palabras a Palestina.

Antonio Vázquez

La intervención de Mercedes Salinas, en representación de las víctimas de la explosión de 1947, puso voz a uno de los episodios más dolorosos de la memoria colectiva gaditana.

Una representación de Mujeres de Acero, reconocidas como «un ejemplo de lucha, de compromiso social y de transformación en un barrio como La Viña», llenó de fuerza el auditorio.

Carmen Pinedo recordó su trayectora vital y sus vínculos con Cádiz: «Llegué de noche, me alojé en un pequeño hotel en el paseo marítimo y al abrir la ventana vi la playa de la Victoria en todo su esplendor. Pensé: debe ser maravilloso vivir en el paraíso… y me quedé a vivir en él. Pero sobre todo descubrí que el paraíso era su gente, generosa, alegre y llena de talento. Aquí están mis raíces y las de mi familia».

Por su parte, Alberto Campo Baeza aseguró que «se me hace hoy el mayor honor que cabe en mi corazón: hijo adoptivo de la ciudad más antigua y hermosa de Occidente. Gracias, Cádiz».

Las palabras de Mayte Córdoba fueron emotivas y familiares: «Si me hacen hija predilecta de mi ciudad, es porque antes fui hija de mis padres. Siempre se habla de mi padre Gonzalo, pero hoy quiero recordar especialmente a mi madre Pepi, que luchó a su lado desde La Viña para sacar a su familia adelante».

La hija de Joaquín Hernández 'Kiki' trasladó la alegría del fotógrafo por el reconocimiento y agradeció «poder retratar y contar a través de sus fotos la historia más cercana, donde los verdaderos protagonistas siempre han sido los gaditanos y la gente de cada lugar por el que ha pasado».

Alicia Domínguez rememoró el momento cuando el alcalde la llamó: «Le pregunté tres veces: ¿seguro? ¿seguro, hija adoptiva? Pero si yo soy de Cádiz, Cádiz», comenzó entre risas, recordando su infancia en el barrio del Balón, La Viña y La Caleta: «Más de Cádiz que las tortillitas de camarones».

Dominguez explicó que este reconocimiento «significa muchísimo» porque «una ciudad te pertenece y tú le perteneces a ella cuando vas caminando por sus calles y te asaltan los recuerdos». Evocó rincones y vivencias que la construyeron: «Porque no habitamos los lugares, los lugares nos habitan. Nos habitan los lugares y su gente, la que te construye y te permite gozar del amor en todas sus formas».Comprometida con la memoria y la justicia social, cerró con un mensaje muy personal: «Me comprometo a seguir poniendo sonrisas, voz y grito en mis escritos y en mi vida. A seguir recuperando del olvido a los vencidos, a las mujeres invisibles y a quienes luchan por un mundo más justo».

Su intervención concluyó con un «gracias a la vida que me ha dado tanto. Y además ya puedo decir con orgullo y sin trauma que soy adoptada».

José Luis Pájaro comenzó recordando el momento en que recibió la llamada del alcalde: «Salía de comprar el periódico cuando vi un número desconocido. Pensé que querían venderme algo… pero era Bruno García para decirme que me proponían como Hijo Predilecto de Cádiz».

Agradeció emocionado a la Corporación Municipal, a su familia y a sus padres, que le inculcaron «el amor por Cádiz, su historia y su cultura». Rememoró su nacimiento en la calle Santiné, en el edificio que hoy es el Museo de las Cortes, donde «desde la cuna he estado rodeado de historia y de la maqueta de Cádiz, que para mí era como un Belén».

Pájaro evocó dos fechas clave de su vida: «El 9 de diciembre de 1973, cuando entré a trabajar en el Museo Histórico Municipal» y «el Día del Corpus de ese mismo año, cuando mi padre me entregó el martillo para sacar a la patrona, la Virgen del Rosario». Con orgullo, señaló: «Desde entonces, si Dios quiere, cumpliré 54 años con el martillo en la mano». Pájaro defendió con emoción la horquilla cofrade al proclamar: «No se puede perder». Además, «con el permiso de la Corporación Municipal y del señor alcalde», quiso compartir el galardón con su cuadrilla: «Con la actual, con la que ya no está saliendo y con los que están arriba». Y cerró con una anécdota que emocionó al público: «Una señora me dijo en la calle Ancha: felicita a tu familia. Y le respondí: mi familia no son siete u ocho… mi familia es Cádiz entero. Cádiz, y con ello comparto todo».

Con su característico humor, Elvira Lindo confesó: «Aquí, ser humorista es complicado, porque el humor brota bajo cada piedra de la ciudad. Cuando vengo a Cádiz me siento un poco sosa». Y añadió entre risas: «No tengo amigos aquí porque no vivo en la ciudad, así que hoy ustedes son mis mejores amigos. Los mejores que tengo en el mundo».

Dedicó especialmente el galardón a su hermana Inma: «Cuando escribí 'Corazón abierto', ella me sirvió de la memoria que yo no tenía», y recordó a sus padres, que llegaron a Cádiz para trabajar y vivir «la plenitud blanco y negro de su juventud».

La escritora cerró con una declaración poética que emocionó al público, recitando unos versos que evocaban sus raíces familiares:

«Manuel Lindo era mi padre,

mi madre Antonia Garrido.

Mi padre me dio la voz,

mi madre me dio el estilo.

Vivieron en la bahía su plenitud

blanco y negro de juventud.

La gloria de mis padres estuvo aquí

y mientras yo lo recuerde no tendrá fin.

Me trajeron al mundo en Cádiz,

¡ay, por alegrías!»

Amparo Mogollo reconoció que nació en otra ciudad «pero desde hoy puedo decir que soy de Cádiz», afirmó emocionada tras recibir la distinción. Recordó cómo su madre, gaditana, «no paró hasta que a mi padre lo destinaron aquí», y evocó su infancia entre la Torre Tavira, la playa y la Alameda. La doctora agradeció a sus compañeros y compañeras del Hospital Puerta del Mar, donde ha desarrollado su trayectoria profesional y su vocación en cuidados paliativos: «Siempre me he sentido en el hospital como en mi casa. Allí también he tenido mi segunda vocación: acompañar con respeto, cariño y sin miedo a quienes se acercan al final de la vida».

En su discurso, también rindió homenaje al doctor Alfonso Macías Carmona y a su marido Antonio, pilares fundamentales en su camino. Y cerró con una frase que arrancó un gran aplauso: «Mi prima siempre me dice que qué buena es la gente de Cádiz… y tiene razón».

Antonio Reguera, fiel a su estilo, arrancó carcajadas con una extensa anécdota sobre un viaje a la feria de Ceuta, una inspección aduanera con «un cánido pariente de Rintintín» y unos agentes «familiares de Sylvester Stallone», para terminar proclamando: «Llevo 75 años en la ciudad más bella del universo… ¡Viva Cádiz!».

Más temas:

Cádiz