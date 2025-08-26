La Esperanza Cigarrera inicia los días de peregrinación cofrade en Cádiz

La Misión de la Esperanza en el Año Jubilar de la Esperanza. Son días importantes, especiales en un año único para la Iglesia Católica y por ende para las hermandades y cofradías. Con el recuerdo de lo que fue una buena Semana Santa con muchas imágenes en las calles de Cádiz, el mes de agosto está siendo el punto álgido de un 2025 que está dejando imágenes y estampas sin duda para el recuerdo.

Al Besamanos Magno de hace un par de semanas, el octavo mes del calendario se va a culminar, o se está culminando ya, con dos peregrinaciones históricas que volverán a demostrar la enorme pasión cofrade de Cádiz y la devoción a sus titulares.

A unos días de que el Nazareno de Santa María, el Regidor Perpetuo, comience su emotiva peregrinación de ocho días por barrios y parroquias de Extramuros, la hermandad de Cigarreras ha comenzado ya con su titular mariana llegando al encuentro de diferentes lugares del casco antiguo de Cádiz.

Este lunes arrancaba la peregrinación de la Virgen de la Esperanza de la hermandad de Jesús de la Salud, Cigarreras que culminará este sábado 30 de agosto con una procesión extraordinaria desde al Catedral hasta Santo Domingo tras ganar previamente el jubileo. Un día antes, el viernes 29, el primer templo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta celebrará una eucaristía a la que el Consejo de Hermandades invitará a todas las hermandades de la ciudad, con la Esperanza Cigarrera presidiendo dicha celebración.

La dolorosa llegaba en parihuela en la tarde de ayer a Santa Cruz donde ha presidido el altar mayor, en el encuentro con otra gran devoción de Cádiz como es Jesús de Medinaceli. En su homilía en la catedral vieja, el Padre Rafael destacó que esta misión se vive en clave de Iglesia en salida, siguiendo la invitación del Papa Francisco, llevando la Buena Noticia a las calles y recordando que la Virgen de la Esperanza impulsa a anunciar el Evangelio con alegría, cercanía y caridad.

LA MISIÓN DE LA ESPERANZA

SEGUNDO DÍA – DESDE LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ HASTA LA IGLESIA DE SANTA CATALINA



🕛 12:00 h. – Rezo del Ángelus

🕡 18:30 h. – Rezo del Santo Rosario

🕖 19:00 h. – Salida

🕘 21:15 h. – Entrada en Santa Catalina

La jornada de este martes deparará la salida de Santa Cruz camino de Santa Catalina, al encuentro dos esperanzas, la de Cigarreras y la de la hermandad de Oración en el Huerto, Gracia y Esperanza. A las 19.30 horas, tras el rezo del Santo Rosario, la titular de Cigarreras saldrá de Santa Cruz camino de Fray Félix, Arco de la Rosa, Catedral, Compañía, Plaza de las Flores, Hospital de Mujeres, Sagasta (con visita a la parroquia de San Lorenzo), Campo del Sur y Plaza de Santa Catalina, pernoctando en esta segunda noche en la nueva sede canónica de la hermandad del Huerto.

El miércoles la Esperanza llegará a San Francisco, previa visita a La Palma, el jueves lo hará a San Antonio, pasando primero por la capilla del Caminito y del Beato Diego, además de la Iglesia del Carmen. El viernes, último día de la peregrinación, la hermandad llegará a la Catedral con las visitas previas a San Pablo y las parroquias del Rosario y San Agustín.