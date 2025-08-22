El Nazareno estrenará una nueva cruz arbórea en su peregrinación por Extramuros

Una semana resta para que Jesús Nazareno de Santa María inicie una peregrinación por los barrios y parroquias de Extramuros que promete ser histórica. Y dentro de las estampas que seguro va a dejar el Regidor Perpetuo, una de ellas será con la nueva cruz arbórea que portará el Señor por las calles de Cádiz.

La obra ha sido realizada por el imaginero sevillano Enrique Lobo Lozano y constituye una donación de hermanos de la Cofradía y de hermanos cargadores de las cuadrillas que acompañan al Nazareno de Santa María y a la Virgen de los Dolores.

Enrique Lobo Lozano, nacido en Sevilla en 1964, comenzó su formación en la Escuela de Artes Aplicadas en 1979 y fue aprendiz en el taller de Luis Álvarez Duarte desde 1982. En 1987 se vinculó al taller de Manuel Miñarro, con quien mantiene relación profesional. Además de su faceta como creador, ha intervenido en restauraciones en la Real Iglesia de Santa Ana de Triana, la Catedral de Sevilla, la Biblioteca Colombina y el Palacio Arzobispal, y ha ejercido como docente en escuelas-taller de distintas instituciones.

Entre sus obras procesionan imágenes en La Carolina, Sevilla y Los Palacios y Villafranca, como Nuestra Señora de la Misericordia, San Juan Evangelista, Nuestro Padre Jesús del Amor, el Santísimo Cristo de la Sentencia o el Señor del Amor y Humildad en sus Tres Caídas. Reconocido como especialista en cruces arbóreas, ha trabajado para hermandades de gran prestigio, entre ellas el Gran Poder de Sevilla y las Tres Caídas de Triana. Su estilo, basado en el estudio histórico, la destreza técnica y un marcado sentido espiritual, ha convertido sus piezas en referentes dentro de la imaginería procesional.

La Cofradía del Nazareno de Santa María ha programado para este viernes 22 de agosto la celebración de la Santa Misa de Hermandad a las 20:00 horas en la capilla del Regidor Perpetuo en la Iglesia Conventual de Santa María. Tras la eucaristía se procederá a la bendición de la nueva cruz arbórea que portará la imagen titular en la Peregrinación Extraordinaria prevista por distintos barrios y parroquias de extramuros de la ciudad de Cádiz entre los días 29 de agosto y 6 de septiembre.