Así será la histórica visita del Nazareno al Hospital Puerta del Mar

Desde el viernes 29 de agosto al sábado 6 de septiembre, Cádiz vivirá jornadas que pasarán a la historia del mundo cofrade y devocional de la ciudad. Nunca antes se vislumbró un acontecimiento como el que va a tener lugar en los próximos días. La Peregrinación Extraordinaria de Jesús Nazareno de Santa María a diferentes parroquias y barrios de Extramuros dejará sin duda momentos únicos, al igual que estampas que quedarán en la memoria de muchos gaditanos y cofrades.

Porque el Regidor Perpetuo de Cádiz bien merece llegar al encuentro de muchos de sus devotos que por unas razones u otras no puedan visitarlo en Santa María. La fe en el Greñúo no es excluyente de su barrio, de ahí que lo que viene por delante sea la demostración de esa enorme fe en Jesús Nazareno y ese cariño que se ve cada viernes en su capilla o en el día a día, ya sea en muchos de los hogares de los gaditanos o en muchos establecimientos de la ciudad en los que no faltan un cuadro o una estampa del Señor de Cádiz.

El viernes 29 de agosto el Greñúo saldrá de Santa María para vivir hasta siete jornadas intensas que le llevará a las parroquias de San José, Santo Tomás, San Servando y San Germán, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de Lourdes, San Francisco Javier y Santo Domingo.

Pero la peregrinación del Nazareno no se quedará solamente en esos templos y en los diferentes actos y eucaristías que se van a llevar a cabo en dichas parroquias. Esta procesión extraordinaria con motivo del Año Jubilar de la Esperanza tratará precisamente de dar esperanza a gente que lo necesita, de ahí que el Señor vaya a estar presente en lugares como la Residencia de Mayores Micaela Aramburu o en el Hospital Puerta del Mar.

En el centro hospitalario se vivirá a buen seguro una estampa histórica y de muchísima devoción. Será el domingo 31 de agosto en la segunda etapa de la peregrinación, cuando el Nazareno abandone San José y se dirija a Santo Tomás, previo paso por María Auxiliadora y el Rebaño de María.

La parihuela del Regidor Perpetuo, junto a hermanos y devotos, pasarán por el túnel del hospital para detenerse en la puerta de acceso al mismo, sobre las 19:00 horas aproximadamente. Ahí, será solo la imagen del Señor la que entre para acceder a la capilla del Puerta del Mar, de cara a mostrar y sobre todo mandar ese mensaje de esperanza a aquellas personas que tratan de recuperarse en el hospital gaditano. Una manera de dar consuelo y acercar aún más la devoción a Jesús Nazareno a los residentes del hospital gaditano.

Posteriormente y tras unos minutos en la capilla del hospital, la peregrinación continuará hasta la parroquia de Santo Tomás, ya en la entrada prácticamente del barrio de La Laguna donde una vez en la iglesia el Señor de Cádiz será recibido con una eucaristía, cumplimentando así la segunda etapa de esta Peregrinación histórica por lugares en los que nunca antes estuvo Jesús Nazareno.