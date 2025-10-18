El paso de San Juan de Las Aguas dejará de procesionar el Miércoles Santo en Cádiz tras la aprobación de los hermanos

Los hermanos de Las Aguas han decidido la no continuidad del paso de San Juan Evangelista en la salida procesional del Miércoles Santo. Ha sido una decisión tomada por mayoría y que supone a su vez que la imagen de Eslava, Titular de la corporación, se incorpore al actual paso de misterio en sustitución de la de Buiza ya que así lo indican los estatutos internos.

Se trata de una medida que ha planteado la junta de gobierno debido principalmente a las dificultades para conformar el cortejo y al coste económico. El propio hermano mayor, Francisco Javier Trías explicaba a La Voz que «la hermandad se debe adaptar a las necesidades que encuentra en el cortejo, en sus hermanos y la propia Semana Santa. Es complicado entender que un paso reste a un cortejo y no nos podemos centrar en un Titular porque hay que velar por el buen hacer de la hermandad».

De esta forma, la cofradía, que históricamente era la única en Cádiz que procesionaba con tres pasos, lo hará a partir del Miércoles Santo de 2026 sólo con dos, el del Santísimo Cristo de Las Aguas y el palio de la Virgen de la Luz.