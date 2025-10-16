La continuidad del paso de San Juan de Las Aguas, a cabildo: «El corazón dice que es una tradición pero la situación es límite»

La cofradía de Las Aguas de Cádiz afronta este viernes una cita importante para su futuro. Los hermanos están convocados a un cabildo extraordinario en el que decidirán sobre la continuidad o no del paso de San Juan Evangelista. La corporación marianista es la única de la capital que procesiona con tres pasos y si bien hace años eran numerosos los pequeños, menores de diez años, que formaban parte de ese cortejo, en los últimos tiempos la situación ha cambiado. Principalmente ese y otros motivos son los que llevan a la junta de gobierno de Francisco Javier Trías a plantear esta propuesta.

El hermano mayor de la cofradía del Miércoles Santo acaba de cumplir un año como máximo responsable y será quien exponga las circunstancias de esta decisión que deben tomar los hermanos. «La realidad es que la hermandad se debe adaptar a las necesidades que encuentra en el cortejo, en sus hermanos y la propia Semana Santa. Es complicado entender que un paso reste a un cortejo y no nos podemos centrar en un Titular porque hay que velar por el buen hacer de la hermandad, salvaguardar su patrimonio y economía y tenemos las herramientas para que los hermanos tomen la decisión que consideren«.

Sin duda esta decisión no es fácil para nadie, ni mucho menos para quienes han crecido como es el caso de Trías, saliendo en el San Juan. «Los hermanos deben entender que nos encontramos con mucha razón contra corazón. La medida es clara y el corazón te dice que es una tradición pero la situación es límite. No poder avanzar en otros proyectos por estar en uno que no aporta, que no tiene el respaldo de los hermanos. Estudiamos los números de los últimos años y hemos ido en picado, porque ya los pequeños no quieren salir en el San Juan. Es algo que tenemos que asumir con naturalidad y buscarle otra ubicación«, explica el hermano mayor.

Javier Trías incide en priorizar y ser conscientes de la situación. «Por un lado no hay cortejo y por otro, mantener económicamente esto. Te pones a hacer cuentas y no te sale y no se puede vivir por encima de la realidad económica de la cofradía. Necesitamos seguir trabajando, tener un remanente y no quedarte a cero tras la Semana Santa y sin margen de maniobra para afrontar o incluso trabajar en proyectos de calado y de fondo y no trabajar sin un proyecto de futuro. Porque eso le da vida a la hermandad y engancha a los hermanos«.

De aprobarse este cambio, se aplicaría ya en esta próxima Semana Santa de 2026. De esta forma el Miércoles Santo ya saldría la cofradía con dos pases el del Cristo ya las Aguas y el palio de la Virgen de la Luz. En cuanto a la ubicación de San Juan Evangelista sería volver a la estampa que se vio en 2017 o 2018 en el paso de misterio ya que como explica Trías «se tendría que quitar el de Buiza porque el de Eslava es el Titular y tiene que procesionar porque así está en los estatutos internos». Y sobre la presencia de algunos hermanos que recuerden a esta Asociación de Discípulos de San Juan, la junta de gobierno tiene pensado trabajar en unas dalmáticas verdes para los más pequeños de tres o cuatro años. «Lo acorde sería llevar un grupo de monaguillos con las dalmáticas verdes y los otros de azul y negro pero todo esto tiene que pasar por cabildo», insiste Javier Trías.

Desde la hermandad se anima a los hermanos a que acudan al cabildo. «Que escuchen la propuesta. Pienso que esta vez vence la razón al corazón no se pueden centrar los esfuerzos en uno y dejar los otros dos titulares sin margen. Todo el mundo dice que es una pena por la cantera de cargadores, pero de la pena no vive mi hermandad ni de la cantera de los cargadores. La responsabilidad tiene que recaer en mucho más. Es algo que hay que asumir y se hace todo esto para salvaguardar la dignidad del paso, del cortejo y del Titular. No sería correcto que a la recogida llegara la cruz de guía y el paso de San Juan sin cortejo y es lo que vemos que va encaminado porque los niños son menores de 10 años y el cortejo llega tarde. Esperemos que salga la propuesta para adelante porque la hermandad necesita un proceso de actualización que estamos intentando dar en la junta e iniciar proyectos de calado«.

El caballo del misterio

Entre esa actualización que se hará de la hermandad, en estos años se va a trabajar también en la disposición del paso del Señor debido al peso del caballo. La idea es estar bien asesorados y una vez que finalice esta junta dejar planteado ese proyecto para que también los hermanos decidan sobre él. "Tenemos que ir trabajando para finalizar con ese boceto y si los hermanos lo creen de acuerdo pues dar el paso", asegura Trías.

Pero además, el máximo responsable de la cofradía comenta que ahora la Virgen se va a restaurar que ya estaba el proyecto previsto y probablemente habrá que actuar en alguna imagen más en un futuro, no en el Cristo que sí que habrá que hacer seguramente un cambio de cruz porque nunca se ha revisado y puede que tengamos que modificarla porque está obsoleta en la mecánica. Las cruces sufren mucho en el movimiento y lo tienes que cambiar... Son cosas que no son urgente pero que sí a medio plazo tenemos que tener previsto".