Polillas no continuará tras Sagrada Cena el próximo Domingo de Ramos

La Agrupación Musical Polillas ha anunciado que dejará de acompañar procesionalmente a la hermandad de la Sagrada Cena el próximo Domingo de Ramos. Es la decisión tomada por la reconocida formación gaditana una vez que se han producido distintos acontecimientos que han afectado directamente a su director, el concejal socialista del Ayuntamiento de Cádiz, Manuel Márquez.

En concreto, el edil, ex hermano mayor de la corporación, fue destituido como capataz del paso de María Santísima Reina de Todos los Santos que por primera vez saldrá a las calles en la Semana Santa de 2026. Esta medida adoptada por la cofradía llegó tras el desacuerdo con Márquez por unas declaraciones que no han sido bien acogidas en el seno de la hermandad dominica. A partir de ahí se han dado una serie de desavenencias que han desembocado con este comunicado lanzado por Polillas en el que simplemente manifiesta su no continuidad con La Cena «tras los últimos acontecimientos acaecidos».

En el mensaje, la agrupación expresa su agradecimiento por los años compartidos acompañando al Señor del Milagro, y traslada sus mejores deseos a la hermandad para el futuro.

Asimismo, la agrupación anuncia que, a partir de este momento, queda disponible para la jornada correspondiente de la próxima Semana Santa, abriéndose así a nuevas posibilidades de acompañamiento musical.