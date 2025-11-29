La Gitana de Santa María, al encuentro de su barrio

Al encuentro de sus vecinos, al abrazo de su barrio. La hermandad del Nazareno de Santa María celebró en la tarde de este viernes un emotivo Rosario vespertino en el que la gran protagonista fue la Gitana, como popularmente conocen en Santa María a la Virgen de los Dolores.

Titular de la hermandad junto a Jesús Nazareno, la cofradía del arrabal gaditano tuvo a bien llenar una vez más de fe y devoción las calles más emblemáticas que envuelven a la cofradía y su capilla. Con protagonismo para la emblemática calle Jabonería y el regreso por Botica, pero sin olvidar que al final el Nazareno y su madre Dolores envuelven de una manera única a todo su barrio y por ende a la ciudad de Cádiz.

La Virgen lució la nueva saya donada por Manuel Carbonell a la Cofradía del Nazareno de Santa María, pieza que fue confeccionada como muestra de devoción hacia el Nazareno y la Virgen de los Dolores tras años de aprendizaje del autor en el arte del bordado e incluye, además de la tiara papal con las llaves de San Pedro como símbolo del carácter pontificio de la corporación, tres tipos de flores con significados simbólicos: un lirio que representa pureza y alegría, anémonas que aluden al amor, la esperanza y la fragilidad, y una rosa de oro que simboliza la glorificación de Cristo.

Los trabajos de vestidor, realizados por José Muñoz Moreno, encargado de preparar a la Virgen para su salida en el Rosario Vespertino. La imagen de María Santísima de los Dolores lucía además uno de sus mantos color burdeos perteneciente a su ajuar, acompañado de diversas piezas de joyería, resaltando por su sencillez.

A las seis en punto de la tarde la parihuela de la Virgen de los Dolores salía de Santa María para recorrer durante dos horas los puntos neurálgicos de su fe y devoción. Una capilla musical acompañaba a la titular de la hermandad bajando Jabonería, donde metros abajo, cerca de la residencia de mayores de San Juan de Dios, se vivía un momento emotivo con la 'levantá' protagonizada por Enrique Gómez Freire, persona siempre vinculada a la cofradía y sobre todo a Dolores.

💜 Enrique Gómez Freire.



Tantos años junto a Ella… cuidándola, sirviéndola, amándola.



Hoy, ha sido Ella quien ha venido a verlo.



Y lo ha hecho como solo una Madre sabe:



acercándose despacito, con el alma por delante.



En San Juan de Dios, ha sido él quien ha dado el martillo… pic.twitter.com/0XeD7aK2Ze — Nazareno de Santa María (@NazarenodeCadiz) November 28, 2025

Y como el Nazareno no es ajeno a las devociones que llevan de pasión su barrio, no faltó la llegada a la Merced y Santo Domingo. En ambos templos tuvo la oportunidad de estar cerca de la Virgen de la Merced y por supuesto de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad de Cádiz. Sin duda una manera especial de dar gracias por la cercanía, el fervor y la enorme devoción que un barrio tan devocional como Santa María tiene por su Gitana.

Pasadas las ocho de la tarde la Virgen y la enorme comitiva de fieles y devotos que le acompañaban llegaba a Santa María para celebrar la Santa Misa presidida por el director espiritual de la hermandad, el Padre Aquiles Muñoz. El regreso de la madre de Jesús Nazareno a su templo para recordar el sentimiento que siempre florece cada vez que las puertas de la capilla del Greñúo abren y cierran sus puertas. Así, se recuerda que queda un día menos para el mágico Jueves Santo de Cádiz pero que siempre cada viernes tanto el Nazareno como Dolores se abren siempre al encuentro de sus gaditanos y gaditanas.

