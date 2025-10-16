Cádiz prepara la festividad de los Patronos, San Servando y San Germán

El próximo 23 de octubre se celebra la festividad de los Santos Servando y Germán, Patronos de la Ciudad de Cádiz y de su Diócesis. Por ello, la Junta de Gobierno de la Hermandad de dichos Titulares y el Cabildo Catedral de Cádiz han vuelto a preparar los actos para conmemorar ese día.

El principal acto litúrgico será el Solemne Triduo en honor a los Santos, que se celebrará en el altar mayor de la Catedral de Cádiz a las 20:00 horas, durante tres jornadas consecutivas. El martes 21 de octubre, la predicación estará a cargo del Rvdo. P. D. Guillermo Domínguez Leonsegui. Durante esta jornada tendrá lugar además la ceremonia de admisión de nuevos hermanos y la entrega de medallas. El miércoles 22 de octubre, oficiará el Rvdo. P. D. César Sarmiento González, capellán y párroco Castrense del Santo Ángel Custodio. Finalmente, el jueves 23 de octubre, día de la festividad, presidirá la Solemne Función Principal el obispo Rafael Zornoza Boy, en una celebración que será concelebrada por el Cabildo Catedralicio conforme al rito hispano-mozárabe. Al finalizar, tendrá lugar una procesión claustral con las reliquias de los Santos Mártires.

Del mismo modo, el miércoles 23, a las 12.00 horas tendrá lugar la ofrenda floral ante los Triunfos de las Puertas de Tierra, mediante la colocación de sendas coronas de laurel en dichos monumentos.

Este año, de manera especial, la hermandad de los Santos Patronos invita a asistir a todos los fieles en las celebraciones eucarísticas que tendrán lugar, como manera de participar activamente en este Año Jubilar de la Esperanza, implorando la intercesión de los Santos Mártires Servando y Germán para que dicha invocación ayude a la pronta y definitiva terminación de los conflictos bélicos que tantas víctimas inocentes vienen produciendo.

Más temas:

Cádiz