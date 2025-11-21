Horario e itinerario de la procesión de Cristo Rey de Cádiz 2025

La hermandad de la Borriquita y la parroquia de San José de Cádiz celebran un año más los Solemnes Cultos con motivo de la Solemnidad Litúrgica de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo de este domingo.

Los actos comienzan este sábado 22 de noviembre, víspera de la Solemnidad. A las 20:00 horas, la cofradía del Domingo de Ramos celebrará la Función Solemne, que estará presidida y predicada por el padre Alfonso Gutiérrez Estudillo, párroco del templo y director espiritual de la corporación.

El domingo 23 de noviembre la imagen del Señor de la Paz recorrerá las calles de su feligresía en una Solemne Procesión de Alabanzas, ofreciendo una vez más un momento de oración comunitaria y encuentro espiritual para todos los fieles.

Cristo Rey Cádiz 2025: Horario e itinerario

El recorrido de la procesión será el siguiente: Plaza San José (11:45), Poeta Nieto, Adriano, Avenida Portugal derecha, Batista, Recreo derecha, Campos Elíseos izquierda, Gas izquierda, Sociedad izquierda, Avenida Portugal izquierda, García de Sola derecha, Escalzos, Avenida María Auxiliadora, Poeta Nieto y Plaza San José (14:00h).

