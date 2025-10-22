La imagen del Yacente del Santo Entierro se retira del culto para su restauración

Tal y como ha anunciado la hermandad del Santo Entierro de Cádiz este miércoles se procederá a la retirada del culto de la Sagrada Imagen de nuestro Titular el Yacente del Santo Entierro de su capilla de Santa Cruz, con motivo de su restauración, en cumplimiento del acuerdo unánime adoptado por los hermanos en cabildo y tras obtener la autorización de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y del Obispado de Cádiz.

La intervención la realizarán los restauradores gaditanos Pilar Morillo y Álvaro Domínguez y los trabajos tendrán una duración de algo menos de cuatro meses.

La Sagrada Imagen del Yacente del Santo Entierro es obra de Francisco de Villegas, del año 1624. Es de estilo barroco. La imagen es de madera de cedro, compuesta por varios tablones ensamblados y todo el conjunto ahuecado para aliviar peso. Se sospecha que fue transformada en el siglo XVIII por un maestro genovés.