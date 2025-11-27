La archicofradía de La Palma recibe el nombramiento oficial para presidir el próximo Vía Crucis de Cádiz

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz ha entregado el nombramiento oficial a la archicofradía de La Palma para la organización del Vía Crucis oficial de las hermandades y cofradías que se celebrará el lunes 23 de febrero de 2026.

El acto tuvo lugar en la parroquia de La Palma, sede canónica de la corporación, y contó con la presencia del director espiritual del Consejo, Rafael Iglesias, el presidente, Juan Carlos Jurado, y otros miembros de la Permanente, además de la Junta de Gobierno de la cofradía viñera que encabeza el hermano mayor Pedro Bueno.

Precisamente, el máximo responsable de la cofradía recibía este nombramiento emocionado y comentaba que «estamos muy contentos, trabajando muy ilusionados y esperemos que el día 23 de febrero, cuando se abran las puertas de esta parroquia de La Palma a las nueve de la mañana, se convierta en un Lunes Santo tan devoto y tan significativo para el barrio de La Viña y sobre todo para Cádiz y sus cofrades. Así que esperamos que ese trabajo que estamos realizando dé su fruto y que todos quedéis contentos, tanto el Consejo de Hermandades como la ciudad de Cádiz como este barrio de La Viña«.

El primer lunes de Cuaresma, 23 de febrero se celebrará el Vía Crucis oficial de las hermandades de Cádiz y estará presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, una de las devociones más arraigadas de la ciudad. De esa forma arrancará la Cuaresma en Cádiz con este acto que se desarrollará en la Catedral.

Tras la entrega oficial del nombramiento la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades de Cádiz y la Junta de Gobierno de la Archicofradía mantuvieron una reunión en la que se abordaron todos los detalles organizativos del acto penitencial. La visita concluyó con un momento de oración ante los titulares de La Palma y una convivencia fraterna en el local del Corralón.