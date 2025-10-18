Un concierto para el estreno musical de Cádiz: «Era inexplicable que la ciudad no tuviera una banda»

Este domingo el Gran Teatro Falla acoge un concierto excelso con las cinco formaciones musicales de Cádiz capital. Hasta tres agrupaciones musicales (La Salud, Polillas y Ecce Mater), una banda de cornetas y tambores (Rosario de Cádiz) y sin duda el gran estreno y en el que recaerán muchos de los focos, la recién nacida Banda de Música Ciudad de Cádiz. Un estreno importante para esta última formación que por primera vez tocará en el teatro gaditano tras los primeros pasos dados en el pasado mes de marzo.

«Va a ser muy bonito», reconoce su director Alejandro Martínez. «Llevamos trabajando varios meses y lo cierto es que el concierto del domingo supone para nosotros un gran acontecimiento y una enorme responsabilidad», añade.

Por fin la ciudad contará con una banda de música. Y es que no se entiende que en una ciudad en el que la música tiene tanta protagonismo todavía no existiera una banda de música. «Era inexplicable. Estamos hablando de que es la formación más completa musicalmente hablando. Aquí tenemos varias agrupaciones musicales, cornetas y tambores pero banda no teníamos. Se han dado varios intentos para crearla y al final se ha hecho realidad«, destaca el director.

Martínez no olvida que «es muy importante para la ciudad porque si se necesitaba una banda de música había que buscarla fuera y ahora por fin existe una propia. Desde el pasado mes de marzo estamos al pie del cañón y gracias a Dios el trabajo está siendo muy bueno, a la par que la acogida. Ese peldaño que ahora vamos a dar en el Falla supone mucho para nosotros».

«Nos llegaron cien inscripciones para la banda»

¿Cómo surge la idea de crear una banda de música? «Le estábamos dando vueltas desde hace tiempo porque veíamos que crear una banda en Cádiz era necesidad. Tuvimos reuniones con el Ayuntamiento de Cádiz y viendo que el proyecto podía ser viable no hemos parado de trabajar para hacer este sueño una realidad».

Y en este proceso, la formación sigue completándose. «Tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que se quiera sumar. Tenemos integrantes que son músicos que vienen del conservatorio y otras partes de la provincia. En un principio Manuel Jesús Castro, a cargo de la dirección musical, hizo una serie de pruebas para todo aquel que quería formar parte del proyecto. Nos llegaron cien inscripciones y una vez pasadas las pruebas arrancaron los ensayos hasta el día de hoy».

Cádiz cuenta con Polillas, Ecce Mater y La Salud, como agrupaciones musicales, y Rosario como Cornetas y Tambores. Alejandro Martínez destaca la importancia de una banda musical. «Tienen un amplio lenguaje musical. Una composición de todas las cuerdas desde trombones a tubas, por ejemplo. Es lo más completo musicalmente hablando. Nuestra idea no es solo enfocarlo al mundo cofrade, de hecho tenemos confirmadas actuaciones en Navidad interpretando bandas sonoras de cine«.

No obstante, no olvida el director la notoriedad que da la Semana Santa. «Está claro que nos da mucho. Solo tenemos que ver el concierto de este domingo en el que las entradas han volado. Se ha vendido todo, eso quiere decir que Cádiz espera con ansia a las bandas de la ciudad. El mundo cofrade está muy vivo y por supuesto la música».

De ahí que la Banda Ciudad de Cádiz ya tenga atada su presencia en la próxima semana mayor. «No hemos querido abarcar mucho para Semana Santa porque no tenemos ni un año de vida. Empezamos con un nivel musical muy bueno, orgullosos de nuestra dirección musical y queremos dar pasos importantes pero seguros. Tenemos cerrado el Jueves Santo con María Santísima de la Trinidad de Medinaceli y el Viernes Santo estaremos en Chipiona. Como es el primer año no queríamos abarcar mucho y entendemos que con dos o tres salidas sería más que suficiente para ser la primera vez en Semana Santa«.

Con todo, el director de la banda, Alejandro Martínez, espera que la evolución continúe para alcanzar el listón de la ciudad. «A nivel personal entiendo que en Cádiz hay muy buen nivel musical, quizás no se valore lo suficiente. Queremos estar a la altura de nuestros compañeros y de la propia ciudad», concluye.