El Teatro Falla acogerá el concierto de bandas de Cádiz con un gran estreno

El Gran Teatro Falla será el escenario y el lugar de uno de los eventos más destacados del calendario cofrade en este último trimestre de 2025. El concierto de bandas de la ciudad, con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre a las 18:00 horas.

Una cita que cambia de escenario pues en 2024 se tuvo que celebrar en el Palacio de Congresos pero que entonces las cuatro agrupaciones que fueron protagonistas pidieron al Ayuntamiento que el Falla acogiera la cita. Dicho y hecho, será el brillante teatro gaditano quien acoja un concierto de música de primer nivel.

Así, el escenario del Falla tendrá como protagonista a toda la música cofrade de Cádiz con la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, las agrupaciones musicales Polillas, Ecce Mater y Nuestro Padre Jesús de la Salud, y como gran novedad, este año se incorpora la banda de música Ciudad de Cádiz, que se formó oficialmente el pasado mes marzo y que se estrena por tanto en este concierto.

Una cita que ya despertó gran expectación el pasado año, ya que se llenó el auditorio principal del Palacio de Congresos.

Venta de entradas y precios

Será este martes 14 de octubre a partir de las 10:30 de la mañana cuando saldrán a la venta las localidades para el Concierto de Bandas a través de los canales habituales:

- Taquilla Gran Teatro Falla en horario de: 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 h.

De martes a viernes

- Servicios de Bacantix

Por internet https://www.bacantix.com/aytocadiz

Todo con precios asequibles, ya que oscilarán entre los 12 y los 6 euros.