Puerto de Sevilla La Zona Franca de Sevilla entra en causa de disolución al año de llegar Monteseirín El Consorcio ha comunicado la situación al Estado, que tendrá que equilibrar las cuentas con una aportación extra para evitar el cierre

Alberto García Reyes Sevilla Actualizado: 02/10/2019 23:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Zona Franca de Sevilla, principal proyecto que impulsó en la ciudad Juan Ignacio Zoido durante su etapa como alcalde, está técnicamente al borde del cierre. Su actual delegado especial, el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, ha tenido que comunicar al Estado apenas un año después de llegar al puesto que el recinto fiscal está en causa de disolución porque presenta un déficit que ronda el millón de euros, algo que no está permitido para este tipo de organismos. Según ha podido confirmar ABC de fuentes directas, en el último ejercicio la Zona Franca ha tenido unos ingresos de apenas 100.000 euros frente a unos gastos de un millón, propiciados sobre todo por los contratos menores que ha firmado Monteseirín a lo largo del año para crear su propia estructura. La propia web de esta entidad tiene publicados los contratos del ejercicio 2018, en el que ya hubo pérdidas, que no tienen relación directa con el tipo de gastos que puede hacer la Zona Franca, cuya asignación presupuestaria está acordada para la ejecución del vallado. En teoría, el delegado especial no puede invertir en otros servicios y, de hecho, así ha sucedido en años anteriores, pero el exalcalde de Sevilla ha decidido contratar una empresa de comunicación, otra de asesoría jurídica, otra de atención telefónica... Todos estos acuerdos se han llevado a cabo a través del procedimiento de contrato menor, lo que permite al responsable del recinto fiscal adjudicarlos de manera directa. Y la clave para que las cuentas hayan desembocado en una situación de pérdidas que se traduce en una causa de disolución está en la suma de estos contratos.

Este periódico pudo confirmar ayer que Monteseirín no había comunicado la situación al Ministerio de Hacienda, del que depende este organismo, cuando presentó los resultados a pesar de que la normativa le obliga a hacerlo cuando hay déficit durante dos ejercicios consecutivos, como era el caso. El Consorcio le avisó de la situación y finalmente se ha informado del estado de las cuentas, por lo que según la ley Hacienda tiene ahora que decidir si aporta la cantidad que se necesita para equilibrar el presupuesto, casi un millón de euros, o abandona el proyecto.

La Ley de Sociedades de Capital establece como causa de disolución en su artículo 363 que se incurre en esta situación «por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso». Esto es exactamente lo que ha ocurrido en la Zona Franca de Sevilla, que se encuentra en una situación extrema justo cuando se acaba de anunciar su ampliación al Polígono Astilleros. El Consorcio, que preside el alcalde, Juan Espadas, tenía la obligación de notificar estos hechos a Hacienda, ya que la Ley también especifica que si el órgano de administración no actúa, podría surgir la responsabilidad de los mismos. Es obligatorio, por tanto, tomar alguna medida.

Las mismas fuentes han explicado a ABC que lo lógico es que ahora el Estado solucione el problema haciendo una aportación extraordinaria, pero aseguran que todo esto se debe a una mala gestión. Los ingresos de la Zona Franca son exclusivamente, los que aportan las empresas que se integran en ella, pero esa cuota sólo se abona cuando las citadas compañías tienen beneficios netos. En estos momentos, no todas las participantes están en esa situación, por lo que en el último ejercicio apenas se han recaudado 100.000 euros. Frente a esto, Monteseirín ha incurrido en unos gastos muy superiores. Y, además, algunos miembros del Consorcio discrepan del método que ha utilizado para contratar.

No obstante, estos gastos no habrían provocado la causa de disolución si el exalcalde hubiera atraído a más empresas para el recinto, que es su principal cometido como delegado especial. De hecho, en eso consistió el trabajo de su antecesor, Javier Landa, que también tuvo pérdidas durante el primer año, pero ocasionadas por la inversión en el vallado en un momento en el que todavía no habían sido captadas las primeras empresas. Una vez puesta en marcha la Zona Franca, lo natural es que su responsable adapte el gasto a los ingresos obtenidos y si quiere aumentar las inversiones está obligado a aumentar también los ingresos logrando nuevos socios.

Por el momento, en la Zona Franca de Sevilla operan cinco empresas: CEN Solutions, Sevitrade, Jannone Grupo. TRH e Hispalense de Líquidos. Toda la zona de Torrecuéllar está libre, pero no se ha incorporado ninguna compañía más. Monteseirín ha puesto en marcha un plan de ampliación que no consiste exactamente en atraer nuevos operadores, sino en integrar a las empresas que ya están en el Polígono Astilleros dentro del perímetro fiscal. Es decir, se incorporarían Tecade Yard, Megusa, Ditecsa, Apimosa y GRI. En cuanto estas sociedades coticen a la Zona Franca, las cuentas podrán equilibrarse. Pero de momento esto no ocurre, por lo que los resultados son de pérdidas rotundas. En definitiva, Sánchez Monteseirín no ha cumplido por ahora las previsiones de ingresos, pero sí está cumpliendo a rajatabla las de gastos. Y el resultado es que la gran propuesta de Zoido para la ciudad está en situación crítica gracias al alcalde que lo antecedió.

Curiosamente, mañana Monteseirín recepcionará las actuaciones más urgentes de su última inversión: la renovación del alumbrado exterior en viales y un circuito cerrado de televisión y fibra óptica en el parque industrial Torrecúellar, que ha costado 760.000 euros.