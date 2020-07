La tienda de cómics sevillana Nostromo gana el premio a mejor establecimiento del mundo en San Diego

La tienda sevillana Nostromo ha ganado finalmente el premio de la edición 2020 de la Convención Internacional de Cómics de San Diego (Comic Con), la principal cita del sector en Estados Unidos y una de las más importantes de todo el mundo, a mejor establecimiento de venta al por menor, según ha informado la organización del evento durante esta madrugada.

Sergio López, responsable de Nostromo, explicaba hace pocos días a Europa Press que tras ser finalistas en dicho certamen de la edición 2019 de la Comic Con de San Diego, este establecimiento de Sevilla especializado en cómics y literatura de ciencia ficción aspiraba de nuevo al premio Espíritu del Cómic de Will Eisner, promovido por la Comic Con de San Diego para reconocer el papel de los establecimientos de venta al por menor de dicho sector.

We are delighted to announce that Nostromo Sevilla – a beautiful comic book store in Seville, Spain is the winner of our 2020 Will Eisner Spirit of Comics Retailer Award! https://t.co/15XXRIAKO7pic.twitter.com/FdlG6AjXkZ