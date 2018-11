Los sindicatos estrechan el cerco a Espadas a seis meses de las elecciones Las 35 horas, la subida salarial y las mejoras en materia de descansos y conciliación laboral de los empleados municipales no frenan sus demandas

E.B.

Hace varios días, las plataformas sindicales del Ayuntamiento de Sevilla organizaron una jornada de huelga de los empleados municipales (a excepción de los de las empresas autónomas) en protesta por lo que consideran incumplimientos y faltas de acuerdos concretos del gobierno municipal del socialista Juan Espadas en materia laboral. Entre las peticiones al equipo de gobierno se encuentra, sobre todo, la cobertura de vacantes, así como la realización de nuevas contrataciones. También se insta a «revertir las privatizaciones» en los servicios.

Después de reuniones nada fructíferas, los sindicatos apuntaron que se mantenía la protesta ante la «incredulidad de que el Ayuntamiento esté en disposición de cumplir con lo ofrecido y la falta de concreción en los principales puntos en discusión». «Tras tres años y medio en el gobierno municipal, ahora sería increíble que lo puedan llevar a cabo en los plazos ofertados», indicaron. La madre del cordero, por tanto, ha estado y está en la ampliación de las plantillas municipales, muy mermadas desde que estalló la crisis económica y las administraciones se vieron obligadas a recortar de manera drástica. Ese recorte quedó oficializado en 2012 con la Ley de Estabilidad de las Administraciones, la famosa «ley Montoro», por la que se hacía imposible mantener el gasto en personal (no ya aumentarlo) y realizar nuevas contrataciones; ésts, sólo en caso de emergencia y alta necesidad, básicamente. Frente a las reclamaciones para aumentar la nómina de empleados y reforzar los planteles, el Ayuntamiento, con las manos atadas, ha tenido que defenderse mejorando las condiciones de los que ya están dentro, al no poder sumar a más personal. Ya que no se puede elevar en lo cuantitativo, que sea en lo cualitativo. Pero a los sindicatos no les parece suficiente.

El gobierno de Espadas ha recordado estos días las importantes mejoras laborales introducidas en los últimos tiempos, subrayando que desde el 1 de noviembre en el Ayuntamiento se aplica la jornada de 35 horas semanales, esto es, cinco horas de jornada diaria, después de la aprobación. Además, se ha explicado hasta la saciedad que las retribuciones entre los empleados municipales han experimentado un incremento del 1,75%, estando pendiente de aplicar un 0,3% adicional a primeros del próximo año hasta llegar al 2,05% pactado. Junto a ello, el gabinete municipal ha aprobado mantener el 100% de las retribuciones en los casos de bajas por incapacidad temporal, mientras que los permisos por paternidad se han incrementado hasta las cinco semanas.

Desde la Delegación de Recursos Humanos se llegó a presentar una propuesta adicional de acuerdo ante el Sercla con «plazos y nuevas medidas», pero sin que los representantes sindicales mostrasen «interés en buscar un acuerdo», según el Consistorio. Entre las iniciativas municipales se encontraban programas para los próximos meses en materia de mejora de las condiciones de empleo, cobertura de vacantes y nuevas contrataciones, como un plan de choque en servicios sociales. No fueron bien acogidas por los empleados.

La base

Estas medidas de nuevo cuño vienen a sumarse a unas condiciones que, en líneas generales, han mejorado bastante en todas las áreas que dependen del Ayuntamiento precisamente por esa imposibilidad de crear más plazas. En enero, de hecho, el pleno aprobó por unanimidad mejoras laborales entre las que se incluía una propuesta de jubilación parcial al 50% a partir de los 61 años y que estaban centradas en un nuevo marco de permisos y licencias que se sitúa entre los más avanzados de las administraciones públicas y con diversas medidas especialmente diseñadas para . Muchas de ellas contemplan reducciones horarias en las jornadas de trabajo.

Dicho acuerdo general establece iniciativas para favorecer esa conciliación familiar, como una reducción de una hora diaria por lactancia o cuidado de cada hijo o hija menor de 16 meses que podrá ser sustituido por un permiso retribuido por el tiempo acumulado en las distintas reducciones de jornada. También se disponen medidas para facilitar la conciliación a quienes tengan a cargo menores de 12 años o mayores que requieran especial dedicación, y se regulan permisos para acompañar a familiares a pruebas médicas o ante enfermedades graves. Se engloba también una autorización retribuida para las empleadas en estado de gestación desde la semana 37 de embarazo.

En cuanto a los permisos de asuntos propios, el pacto incluye hasta seis días laborables por cada año natural en proporción al tiempo trabajado. Habrá también desde enero otro amplio abanico de opciones para pedir permisos: por traslado de domicilio, de dos a cuatro días; por matrimonio o inscripción como pareja de hecho, 25 días; por matrimonio de familiares, un día ampliable si es fuera de la provincia; por fallecimiento, de uno a cinco días en función del grado de consanguineidad, ampliable si es fuera de la provincia; por accidente o enfermedad grave, de tres a cinco días según consanguineidad, ampliable si es fuera de la provincia; por enfermedad de menores de 12 años, tres días; para pruebas previas al parto, el tiempo de duración de la prueba; por lactancia o cuidado menor de 16 meses, una hora diaria; por nacimiento de hijo prematuro u hospitalización, dos horas diarias; por tener a cargo a una persona que requiera especial atención, reducción de un tercio o la mitad de la jornada; por cuidado del cónyuge o pareja de hecho, reducción hasta del 50%; en caso de fallecimiento del cónyuge, un mes; y en caso de reincorporación tras tratamiento de radioterapia, «adaptación progresiva a la jornada laboral».

Para formación

También se incluye un importante espectro de permisos por formación. Para preparación de exámenes, por ejemplo, dos días hábiles por asignatura; para preparación de pruebas de promoción y selección convocadas por el Ayuntamiento, cinco días al año; y para realizar exámenes, un día por asignatura.

A ello se agregan otros permisos para que los empleados puedan conciliar su vida personal con la laboral, entre los que destacan autorizaciones «por deberes inexcusables de carácter público o personal»; por deber relacionado con la conciliación de la vida familiar y personales; seis días laborales por cada año natural ampliable en dos días a partir del sexto trienio de antigüedad; permiso retribuido para empleadas en estado de gestación desde el día primero de la semana 37 de embarazo; permiso por adopción o acogimiento de 16 semanas; cuatro semanas por paternidad por nacimiento o adopción; tres días de permiso por interrupción voluntaria del embarazo; un permiso por razón de violencia de género, estando «justificadas todas las faltas de asistencia por este motivo»; y también por cuidado de menor afectado por cáncer o enfermedad terminal, motivo por el que se reducirá la jornada a la mitad. Tampoco todo esto ha sido suficiente para los sindicatos.