Sevilla La apertura de las Atarazanas de Sevilla para final de 2021 «corre peligro» Adepa denuncia que el retraso del proyecto y de la convocatoria de la comisión de seguimiento podría demorar la obra a la primavera de 2020

El retraso en la presentación del proyecto de ejecución de las Reales Atarazanas podría poner en riesgo que la obra esté lista para final de 2021, de cara a la conmemoración del quinto centenario de la vuelta al mundo de Magallanes. Los conservacionistas de Adepa alertan de que la demora en la convocatoria de la comisión de seguimiento podría hacer que los trabajos no se inicien hasta la primavera de 2020 y que, teniendo en cuenta que tienen un plazo de ejecución de dos años, los antiguos astilleros de la ciudad podrían no estar rehabilitados para la fecha marcada.

La Asociación en Defensa del Patrimonio denunció este miércoles el «ninguneo» al que se está viendo sometida por parte de la Junta de Andalucía y la Caixa, que son las otras dos partes del acuerdo, y que anunciaron en marzo un nuevo convenio «del que tuvimos conocimiento por la prensa», según aseguró el portavoz de Adepa, Joaquín Egea. Desde entonces, «sabemos que allí se han hecho algunas catas de las que no nos han informado».

Según está establecido en el documento, ratificado por el juzgado, la comisión creada para el seguimiento del proyecto y la ejecución de los trabajos -de la que forman parte los conservacionistas y la Consejería de Cultura, que representa a su vez a la entidad bancaria- se debe convocar cada seis meses y cada vez que suceda un hito en el proyecto. La última reunión fue el pasado 23 de diciembre, donde quedó acordado el proyecto básico, a la espera de redactar el definitivo, que debería haberse aprobado en la reunión del mes de junio, que no se convocó.

Como avanzó ABC de Sevilla, la fecha en la que vencía el plazo para la presentación del proyecto elaborado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra fue el 30 de junio y, de momento, no se tiene noticia del mismo. Los responsables de la Consejería consideran que el retraso no es relevante y esperan que pueda estar para este mes de julio. De no ser así, tal y como aseguraron de Cultura a este periódico, comenzaría a ser preocupante el retraso.

Esto supondría que, siendo el mes de agosto inhábil, se retrasaría hasta septiembre la reunión. Adepa necesitaría un plazo acorde para la revisión del documento y, una vez aprobado, se remitiría a la Gerencia de Urbanismo para que concediera la licencia de obra. Este último trámite, según Egea, tardaría en torno a dos meses, «teniendo en cuenta los precedentes que ha tenido la redacción del proyecto en los últimos años, donde se ha tenido que llegar incluso a los tribunales». Por ello, «estaríamos ya en 2020 y las obras no empezarían hasta la primavera», aseguró el arquitecto y miembro de Adepa José García-Tapial.

La asociación se comprometió este miércoles a que no dilatará el proceso y espera no tener que volver a llevar el asunto a los tribunales, «porque sería el fin de las Atarazanas». El portavoz pidió a la Junta y a La Caixa que, «entre todos, debemos intentar que se acelere todo». Y, por ello, exigirá por escrito a la Consejería la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento y a que «apriete las cuerdas» al técnico redactor, «que es el que está parando el proceso».