Sergio Ramos y Pilar Rubio, tras casarse: «El amor es el motor que mueve el mundo» «He ido a muchas bodas en mi vida y creo que no ha habido ninguna así»

Sergio Ramos y Pilar Rubio son marido y mujer desde las 19.20 horas de este sábado 15 de junio. El futbolista y la presentadora televisiva se han casado en la Catedral de Sevilla y luego se han desplazado hasta la finca «La alegría», donde han atendido durante unos minutos a los medios de comunicación.

Así, Pilar Rubio comenzaba explicando que «queríamos agradecer todo el apoyo y el todo el cariño que nos habéis mostrado. Ha sido muy emocionante. Nada más salir se ha emocionado al ver a los niños. A mí me ha pasado lo mismo. Verlos a los 'mini Sergios', porque iban como él, ha sido emocionante».

Del mismo modo, la presentadora ha indicado que «hay cosas que no podemos ocultar, como la noria, que se ve desde aquí, pero no puedo contar todavía por qué había algunos colores que no se podían utilizar. Mi vestido es de Zuhair Murad. Nos iremos cambiando de trajes. ¿Algo azul, algo prestado, algo nuevo? Algo azul... mis ojos. Algo prestado... no llevo».

Para terminar, Pilar Rubio comentaba algunos aspectos que han dado mucho que hablar de su boda: «El ramo es negro porque quería darle un poco de personalidad. Es una cala, una flor muy estilosa. El color negro transmite mi personalidad. ¿El viaje de novios? Todavía no tenemos claro cuándo ni dónde. Seguramente, Asia. Tenemos tres hijos y tenemos que organizarnos un poco. ¿Los artistas que van a cantar? A mí me han dicho que AC / DC estaban en el aeropuerto, así que lo mismo es una sorpresa para mí...».

Pero Sergio Ramos descartaba esta opción ante de lanzar un mensaje profundo sobre la boda: «Ya me gustaría a mí tener a AC /DC, pero no. Da igual quién cante en directo, lo importante es lo que nos van a transmitir. Va a estar a la altura».

El sevillano continuó explicando que quería dar «gracias a todos, al pueblo de Bollullos, que nos ha tratado muy bien. Soy vecino y nos tratan muy bien. Muy orgulloso, es un día inolvidable y especial. Ver a la mujer que amas de la mano de tus hijos no tiene precio. Es muy gratificante. También nos gusta que todos conozcan Sevilla, vean la Catedral, conozcan nuestra ciudad. El amor es el motor que mueve el mundo. Tenemos una familia maravillosa. Ahora queremos disfrutar. En la Catedral también nos han atendido de maravilla. Estamos muy felices y enamorados».

Asimismo, Sergio Ramos indicaba que «en general hay diferentes zonas para que todo el mundo esté a gusto. He ido a muchas bodas en mi vida y creo que no ha habido ninguna así. ¿Mi traje? Yo no tenía un color en especial, quería discreción para darle el lugar a mi mujer. El sastre es personal de Madrid».