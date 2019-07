Medio Ambiente El Puerto de Sevilla apuesta por «el conocimiento científico» para ganar calado al río Guadalquivir El presidente de la APS, Rafael Carmona, asegura que gracias a las mareas diarias se ha conseguido ganar 20 centrímetros

ABC Huelva Actualizado: 23/07/2019 14:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, ha apuntado este martes que la estrategia del puerto pasa actualmente por «aprovechar el conocimiento científico» para ganar calado en el puerto y ha avanzado que gracias al estudio de las mareas ya se ha logrado un aumento de 20 centímetros.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Universidad de Huelva, Carmona ha señalado que la estrategia del puerto, toda vez que el Tribunal Supremo ha sacado del Plan Hidrológico del Guadalquivir el dragado de profundización del río, «ha cambiado y se está trabajando con universidades como la onubense o la de Málaga para conocer mejor el río».

En relación a las mareas, ha explicado que están «intentando modelizarlas para sacarles un mayor rendimiento, de tal manera que cuando aprovechemos la pleamar los buques de mayor calado puedan acceder con más seguridad al puerto de Sevilla».

«Nuestro objetivo es conocer profundamente el río para poder aprovechar todo lo que el río nos está descubriendo», ha destacado, y ha avanzando que han conseguido un aumento de 20 centímetros de calado, de tal manera que se ha pasado de un calado de 7 metros a 7,20 metros aprovechando esa doble marea que se produce diariamente.

«Hemos conseguido por tanto optimizar esa navegabilidad consiguiendo que buques que antes no podían entrar ahora puedan hacerlo», ha señalado Carmona.

Con respecto al dragado, ha recordado que cuando se empezó a hablar de él fue en 1998: «Estamos en el 2019, tenemos un equipo de investigadores fantásticos en Andalucía que conocen muy bien las condiciones en las que se desenvuelve el río y nos vamos a aprovechar del conocimiento».

«El camino hoy no es hacer un dragado de profundización; el camino hoy nos lo marca la sociedad y la industria y pasa por otro sendero y ese es trabajar por la naturaleza; cualquier empresa importante de máximo nivel no es que cuide el medio ambiente es que trabaja con el medio ambiente», ha indicado, para añadir: «Aquellas empresas que no apuesten por el medio ambiente, por mejorarlo, no tienen futuro y eso es lo que estamos haciendo desde la Autoridad portuaria».