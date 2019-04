El PP no respaldará el Plan Estratégico 2030 de Espadas Los populares critican que el documento que se vota hoy en el pleno «llega tarde»

El grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha reiterado que no apoyará el documento definitivo del Plan Estratégico Sevilla 2030, que se va a someter a votación en el pleno extraordinario convocado para hoy. Los populares consideran que el mismo «llega tarde, al final de un mandato, desfasado y sin responder a muchas de las necesidades actuales de la ciudad».

El plan fija seis objetivos generales como la creación de empleo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad o el combate contra el cambio climático, desarrollados en 26 estrategias. El PP argumenta su voto en contra porque: «No nos parece que un gobierno saliente, amortizado y a final de un mandato se plantee una estrategia de ningún tipo. Esto nos viene a decir que el alcalde, Juan Espadas, se ha llevado cuatro años gobernando sin estrategia, sin un modelo concreto y a la deriva. ¿Cómo puede un gobierno pretender aprobar una estrategia de futuro al mismo tiempo que está haciendo las maletas por si en mes y medio los ciudadanos se las ponen en la puerta?», explicaba ayer Rafael Belmonte, portavoz adjunto del grupo popular, después de ausentarse junto a sus compañeros y los de Cs a la presentación del citado documento.

El plan se dio a conocer en un acto al que acudieron representantes de la patronal, de la Autoridad Portuaria, del parque tecnológico de la Cartuja, de CCOO y UGT, de las universidades Hispalense y Pablo de Olavide, del Consejo Económico y Social, de la Diputación, de la Junta, y de la Subdelegación del Gobierno.

Belmonte avisa además de que «el plan estratégico que ha planteado Espadas de la mano de los radicales (en referencia a Participa e IU) está plagado de contenidos inconcretos».

Consejo de ciudad

A pesar de las críticas, el PP ha reconocido de nuevo el esfuerzo de las instituciones que han trabajado en el texto, que a su juicio «no señala los instrumentos útiles para solucionar las necesidades vitales de la ciudad». En este sentido, el PP recuerda que cuenta con su «consejo de ciudad formado por expertos» para la configuración de un «modelo de ciudad» propio de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo.

«Espadas sigue engordando la realidad paralela en la que vive. Vendiendo una ciudad que no existe, con anuncios que no son tangibles, con proyectos que se anuncian en cartón pluma pero que no están dotados presupuestariamente o ni siquiera tienen iniciado el expediente administrativo», argumentaba ayer Belmonte, insistiendo en que el plan sometido a votación «no dice nada del metro, del plan de movilidad, de los equipamientos básicos e infraestructuras que necesita la ciudad, no marca ninguna línea de acción concreta, no establece medidas para su desarrollo ni detalla cronogramas o presupuestos», señalaba ayer el portavoz adjunto del grupo popular.