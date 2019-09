Sucesos La Policía desmiente el bulo sobre un atentado terrorista en Sevilla Un audio de un falso policía avisando de un atentado inminente genera alarma; La Policía recuerda que no hay cambios en la situación de nivel IV de alerta terrorista

El audio que ha corrido por los chats y grupos de WhatsApp acerca de un supuesto atentado terrorista en Sevilla es un bulo. Es falso.

La Policía Local de Sevilla ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que se trata de un bulo. Según Emergencias Sevilla se están difundiendo desde el pasado viernes audios y mensajes relacionados con la alerta antiterrorista en Sevilla.

Sin embargo las fuerzas de seguridad recuerdan que el Ministerio del Interior mantiene sin cambios el nivel IV reforzado de Alerta Antiterrotista y pide a las personas que han recibido esos mensajes que sólo hay que seguir a las fuentes oficiales como el Gobierno de España, la Policía y el Ayuntamiento de Sevilla.

Consejos

Emergencias 112 de Andalucía también ha colgado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que avisa que «no te creas todo lo que llega a tu WhatsApp» con varios consejos para evitar creer en esos bulos. En primer lugar recomienda revisar la procedencia de la información y comprobar el origen de la fuente, que sea «confiable y reconocida».

Otro de los consejos es verificar la hora, lugar y nombres mencionados ya que puede tratarse de informaciones desfasadas en el tiempo o procedentes de otro lugar. El 112 insiste en que las recomendaciones de las fuentes oficiales son «especialmente útiles en situaciones de emergencias y ayudan a desmentir noticias falsas».

Además se recomienda rastrear en Google o en medios de comunicación de referencia para ver si se hacen eco de las supuestas noticias para dar veracidad a los datos. Igualmente se recomienda no reenviar para no contribuir a propagar el bulo.

En el audio que circula por los chats se oye la voz de un hombre que dice ser un policía. Asegura que le han avisado a cada uno de sus compañeros que está trabajando para que esté en casa porque se prevé «un posible atentado inminente en Sevilla». «Quedaos en casa y no salgáis», dice el falso agente. También hay otros audios en los que se oye una voz femenina alertando del inminente peligro.

Estos mensajes han corrido como la pólvora en las redes sociales pese a que se trata de un montaje. No es la primera vez que circulan por los grupos de WhatsApp este tipo de falsas alarmas.