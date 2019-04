La Policía, en alerta ante la llegada de decenas de carteristas a Sevilla Arranca la temporada alta para estos delincuentes y muchos grupos itinerantes aterrizan en la capital para aprovechar las grandes aglomeraciones

Silvia Tubio SEVILLA Actualizado: 07/04/2019 23:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy, lunes previo al Domingo de Ramos, arranca la definitiva cuenta atrás para el cofrade sevillano. Los días se cuentan por horas para que estalle una de las grandes concentraciones humanas del país, que además no es flor de un día sino de varios. Llega la temporada alta para el turismo capitalino, pero también para aquellos que aprovechan las aglomeraciones para hacer caja robando carteras, móviles y todo lo que se pueda extraer en segundos y sin que la víctima se percate. La Policía ya está en alerta ante la llegada de decenas de carteristas venidos de otros puntos del país, que eligen Sevilla y sus celebraciones de primavera para ganar dinero, el de otros.

Para hacer frente a estos grupos itinerantes, que vienen a hacerle la competencia a los delincuentes afincados en Sevilla, la Policía Nacional y la Local organizan dispositivos de vigilancia con agentes de paisano que se mueven en las zonas calientes. En el caso del Cuerpo Nacional de Policía, los agentes de Seguridad Ciudadana y los del área de investigación cooperan para tratar de amortiguar «un repunte impresionante» que se produce llegado el Domingo de Ramos. Buena parte de esa labor recae en los agentes del grupo de investigación de la Comisaría del Centro, ya que es en su zona donde se producen las principales concentraciones debido al paso de las procesiones. Y es allí donde acuden a pescar estos delincuentes, amigos de lo ajeno.

«Es imposible saber cuántos grupos pueden viajar a Sevilla para aprovechar estas fechas. Los carteristas más estables, porque están afincados aquí, pueden ser perfectamente más de cien. Al menos los que tenemos fichados», explica para ABC uno de los miembros del grupo de investigación de la Comisaría del Centro que atiende a este periódico mientras se preparan para lidiar con una temporada «muy intensa» de trabajo.

Cifra negra del hurto

A la imposibilidad de cifrar el número de delincuentes que coinciden estos días en la ciudad y que suelen alargar su estancia hasta pasada la Feria, se suma calibrar con cierta precisión el número de hurtos que se producen a diario en las calles del Casco Histórico de Sevilla. En la Comisaría de este distrito se denuncia durante Semana Santa una media de 50 hurtos al día. «Pero hay una cifra negra a la que no llegamos», destaca otro agente del grupo. Se refiere a los robos de los que no se da parte porque la víctima no tiene esperanzas en recuperar lo perdido o porque está de paso en Sevilla y no quiere perder tiempo en dependencias policiales presentando una denuncia.

El turista es uno de los grandes objetivos de estos carteristas porque suelen bajar la guardia. Y dentro del colectivo de visitantes, este tipo de ladrones buscan, en muchas ocasiones, a los asiáticos: «Son personas muy confiadas porque no están acostumbradas en sus países a que les roben la cartera en la calle».

También estos ladrones se fijan mucho en el visitante porque suele llevar más dinero encima y pertenencias de valor como cámaras de fotos. No obstante, desde la Policía recuerdan que aunque estas víctimas denuncien, no se quedan en el país durante toda la tramitación. Por eso, los agentes no pueden recurrir a ellos para realizar averiguaciones básicas como el reconocimiento fotográfico de posibles sospechosos. Esto dificulta mucho su labor policial; algo que conocen unos carteristas que tienen como común denominador su perfil reincidente y, por tanto, su conocimiento de las fallas del sistemas que aprovechan.

Miles de euros

Las ganancias que obtienen estos ladrones durante los días de aglomeraciones en las calles pueden llegar a calcularse en miles de euros. Hasta el punto de que venir a Sevilla resulta rentable a carteristas que cruzan el océano para pasar una temporada en la capital andaluza robando al descuido.

Es el caso de dos hermanos chilenos, que ya fueron detenidos el año pasado en las inmediaciones de la plaza de toros. La Policía está convencida que este año regresarán porque les resulta muy rentable. «En una semana se pueden llegar a sacar perfectamente 6.000 euros». Los carteristas más aventajados seleccionan a sus víctimas y en sitios como los aledaños de la Maestranza «van buscando a personas que evidencien una buena posición económica, que perfectamente pueden llevar en la cartera cientos de euros», señala uno de los agentes, quien recuerda algunas denuncias en las que se ha dado parte de la sustracción de billeteras que contenían hasta mil euros.

Dentro del «oficio» de carterista hay especialidades en función del tipo de víctima o la forma de ejecutar el hurto. De todas ellas, la que está experimentando un aumento más destacado es la modalidad del abrazo cariñoso. Sólo en Sevilla, la Policía estima que pueden estar actuando más de cien ladronas. «Sí, en este caso son mujeres en su inmensa mayoría, si no todas, las que trabajan este tipo de hurto». El robo consiste en abordar a la víctima y, sin que le dé tiempo a reaccionar, abrazarla, besarla y distraerla de tal forma que no se dé cuenta que le está sustrayendo el reloj.

Estas ladronas siempre van buscando piezas de altísima gama, la mayoría suelen ser de la marca Rolex. Algunos de los robados recientemente tienen un valor que ronda los 30.000 euros.

En misa

La que ejecuta el golpe suele ir acompañada de más personas. Recorren los barrios acomodados y cuando observan a una persona mayor, bien arreglada, vigilan qué tipo de pertenencias lleva y en caso de portar un reloj bueno, se convierte en diana. Una de las líneas de investigación que están trabajando los agentes, dada la frecuencia con la que se están dado estos golpes, es que los ladrones seleccionen a sus víctimas cuando acuden a misa los domingos.

Detrás de estos robos suelen operar grupos de la Europa del Este, que parecen funcionar de manera itinerante, cambiando de zona para evitar quemarse. Pero también en este universo del carterista trabajan españoles, sevillanos que llevan toda la vida dedicándose a ello. El Tojito de la Macarena es uno de ellos. Un bolsillero con más de cincuenta años que los agentes han detenido en incontables ocasiones. «El carterista hace de esto su forma de vida».