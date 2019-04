Metro de Sevilla cerrará las estaciones de Gran Plaza y Nervión tras el partido Sevilla FC-Rayo Vallecano Este jueves cerrará las dos estaciones por motivos de seguridad ante la imposibilidad de garantizar el transporte del elevado volumen de usuarios que acude en metro al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en los días de partido

Al no haber sido considerado el partido de fÚtbol como Servicio Especial, los Servicios Mínimos establecidos con motivo de la huelga indefinida son del 25% a la finalización del encuentro. Ante la imposibilidad de garantizar el transporte del elevado volumen de usuarios que acude en metro al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en los días de partido, por motivos de seguridad, se cerrarán al público las estaciones de Nervión y Gran Plaza.

El jueves, día 25 de abril, a las 19:30h tendrá lugar el partido de fútbol entre el Sevilla F.C. y el Rayo Vallecano. En cumplimiento de los servicios mínimos fijados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para garantizar el funcionamiento del servicio de metro en días laborables por la huelga convocada por el Comité de Empresa, Metro de Sevilla prestará un 40% del servicio habitual en hora punta y un 25% en hora valle.

El inicio del partido coincidirá con unos servicios mínimos del 40% (hora punta vespertina), mientras que, a la finalización del encuentro, los servicios serán solo del 25% (hora valle).

Ante esta situación, Metro de Sevilla no puede garantizar el transporte de la gran cantidad de aficionados que habitualmente acuden en metro al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Por ello, y atendiendo a motivos de seguridad, se procederá al cierre de las estaciones de Nervión y de Gran Plaza en las que no se permitirá el acceso o salida de usuarios y en las que los trenes en servicio no efectuarán parada.

En relación con el conflicto laboral Metro de Sevilla ha propuesto mantener una nueva reunión el jueves 25 para acercar posturas, instando a que durante ese día se suspendiera la huelga, favoreciendo un clima de entendimiento y posibilitando que tanto la representación de la empresa como la de los trabajadores se concentraran en los temas a tratar en la reunión. Esta propuesta no ha sido aceptada por el Comité, por lo que mañana se prestarán los servicios mínimos establecidos y, atendiendo a criterios de seguridad, se procederá al cierre de las estaciones Nervión y Gran Plaza.

Metro de Sevilla lamenta los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a los usuarios y les recuerda que la Oficina de Atención al Cliente está a su disposición para resolver sus consultas o peticiones de información todos los días del año en horario de 8:00 a 22:00 en días laborables y de 10:00 a 22:00 horas, los sábados, domingos y festivos. Los usuarios pueden contactar con Atención al Cliente a través de los teléfonos 900 927 172 y 954 540 785, del correo electrónico atencion.cliente@metrodesevilla.es , de la web www.metro-sevilla.es y de los perfiles oficiales de Facebook y Twitter de Metro de Sevilla, donde se ofrece información actualizada del funcionamiento del servicio.