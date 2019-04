RECONOCIMIENTO A LA CIUDAD ROMANA Manuel del Valle: «Itálica es candidata a Patrimonio Mundial a pesar de la Junta de Andalucía» El presidente de Civisur, promotor del a candidatura, publicada ya en la web de la Unesco, pide al nuevo Ejecutivo andaluz, la Diputación y los Ayuntamientos de Sevilla y de Santiponce que la promocionen

«Itálica es candidata a Patrimonio Mundial de la Unesco, a pesar de la Junta de Andalucía. La Consejería de Cultura del Gobierno anterior no nos ayudó absolutamente nada ni consiguió absolutamente nada». Son palabras del presidente de Civisur, Manuel del Valle Arévalo, tras publicar esta organización dependiente de la ONU la inclusión de la ciudad romana de Itálica en la «lista indicativa» de candidatas a Patrimonio Mundial.

El exalcalde de Sevilla, uno de los grandes impulsores de esta candidatura desde hace dos años, confía en que la nueva consejera, Patricia del Pozo, a la va a solicitar una entrevista, sea «más sensible» a las demandas de reconocimiento y protección a la ciudad romana ubicada en el término de Santiponce.

«La verdad es que los expertos y catedráticos universitarios sí se han volcado con nosotros , pero en cualquier caso -dice el exalcalde de Sevilla-, «a estas alturas lo que nos importa no es quien quiera apuntarse el tanto sino en conseguir nuestro objetivo de proteger y reconocer a Itálica».

Del Valle reconoce que el prestigio del reconocimiento mundial de la Unesco «podría relativizarse si se siguen aceptando cosas tan esperpénticas como admitir el redoble de tambores de no sé donde o el paso del toro ensogado por el arco de no sé qué, porque no todo puede ser declarado bien de interés cultural».

No ha sido la Junta de Andalucía, según el presidente de Civisur, la única institución que no ha mostrado hasta ahora demasiado interés por esta iniciativa patrimonial y por esa razón anima también a la Diputación Provincial y a los ayuntamientos de Sevilla y de Santiponce a que hagan suya la candidatura y la promocionen.

«No sé por qué pero el caso es que Itálica está abandonada, como si no fuera con ellos, y creo que todos deben implicarse más porque esto también es de ellos y puede beneficiar mucho a sus poblaciones», advierte Manuel del Valle, al que sorprende la reacción de los responsables de estos dos municipios «como si no fuera con ellos».

El exalcalde de Sevilla cree que la apuesta turística de la ciudad, que acoge desde este martes la cumbre mundial de WWTC, no debe limitarse, como hasta ahora, «al tramo que va de la Campana y la Puerta de Jerez, y el Paseo del Colón y la Plaza del Salvador, como si no hubiera más, cuando Sevilla tiene muchas más cosas que ese cuadrado y, por supuesto, en la provincia, Itálica».

Para 2022 o 2024

Aunque la noticia de la inclusión de Itálica en la «lista indicativa» de la Unesco se conocía desde finales del pasado año, su publicación en la web oficial del organismo anima a Civisur y a los promotores de esta candidatura a redoblar esfuerzos para conseguir el objetivo en un plazo estimado de tres a cinco años. Serán el embajador de España en la Unesco y los funcionarios españoles que trabajan en el organismo internacional los que deben convencer a sus responsables de la oportunidad y valores de la candidatura de Itálica.

«La fecha más optimista para lograrlo sería el 2022 y la más realista 2024», aseguró a ABC Concha Cobreros, otra de las grandes impulsoras de esta candidatura, que afronta su tercera fase y la redacción de un plan estratégico, para lo que espera ayuda de la Junta de Andalucía.