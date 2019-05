Juicio con jurado La madre acusada de matar a golpes a su bebé apunta a su pareja: Me dijo que «lo había hecho él» Asegura que «jamás» le ha pegado a sus hijos, mientras el varón, cambiando su versión inicial, dice que no estaba en casa cuando sucedió la presunta agresión y zarandeos que acabaron con la vida del niño de 18 meses

Jesús Díaz @jesusdconejero Sevilla Actualizado: 27/05/2019 17:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Piden más de 28 años de cárcel para la madre y su pareja por asesinar a golpes a su bebé

La Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio con jurado popular contra Ezequiel T.R. y quien fuera su pareja Isabel R.M., acusados del asesinato en abril de 2016 del hijo de ella de 18 meses que murió por los golpes recibidos en su cabeza cuando lo zarandeaba el varón, sin que la madre hiciera nada, según la Fiscalía. Hoy han declarado ambos. La mujer ha asegurado que «jamás» le ha pegado a sus hijos, ni el pequeño ni al mayor de tres años, y ha apuntado directamente a el varón: Me dijo que «lo había hecho él».

Cuando los dos acusados fueron trasladados desde depedencias policiales hasta el juzgado de guardia tras ser detenido mantuvieron una conversación en el furgón policial, donde se había instalado, con autorización judicial, un micrófono oculto. La Fiscalía, que reclama 28 años y siete meses de cárcel a cada uno de los acusados, le ha interrogado por aquella conversación. La acusación particular, que ejerce el padre del bebé, pide la prisión permanente revisable.

La madre ha narrado que le preguntó a Ezequiel «qué le había pasado» a su niño y él me contestó que «lo había hecho él». El varón, durante su interrogatorio, ha contado otra versión. Según el acusado, cuando los dos estaban en el furgón policial ella le dijo que «yo le había echado la culpa». Le contesté: «Tú sabrás lo que has hecho con tus hijos».

Todo ocurrió el 23 de abril de 2016 en un piso de la calle Binéfar del barrio de Los Prunos de la capital andaluza, donde convivían desde principios de año, Isabel, con 33 años actualmente, y Ezequiel, con los dos hijos de ella, el bebé de 18 meses y otro de tres años, frutos de dos relaciones anteriores. Él también tenía otros dos hijos de otra mujer.

Ella obvió su obligación de protección

Según la Fiscalía, sobre las siete de la tarde, los acusados decidieron acostar al menor, que no había dormido siesta y se quejaba llorando. Con la aprobación de la madre, que estaba en el salón hablando por teléfono, Ezequiel «se llevó al niño a la habitación de ellos, donde tenía su cuna».

«Comoquiera que el niño no paraba de llorar, el acusado, agarrando al menor fuertemente por los brazos, quien no tenía capacidad alguna de defensa lo zarandeó brutalmente, al tiempo que le chocaba sucesivamente la cabeza hasta en tres ocasiones con una superficie plana, dejándole después en la cuna». La madre, según la Fiscalía, escuchó los golpes y el llanto del niño, «obviando la obligación de cuidado que como madre le correspondía, no haciendo nada para impedir la agresión mortal, ni posteriormente para auxiliar a su hijo». La muerte no fue instantánea, sino que se produjo de forma progresiva en unas horas.

Tras la mortal paliza, el acusado salió de su casa para tomar unas cervezas. Luego en casa, junto a su pareja, siguió bebiendo. Sobre las 00:45 horas, la madre fue a la habitación para cambiar el pañal al bebé, encontrándoselo ya sin reacciones vitales. Por ello acudió a Urgencias del Hospital Infantil del Virgen del Rocío. Fueron detenidos días más tarde y él se encuentra en prisión provisional.

Pero también vienen acusados de delitos de lesiones y malos tratos. Insultos, castigos físicos como apagarle cigarrillos en la espalda, barriga o glúteos, meterle en la bañera y ducharlo con agua fría, con ropa inclusive, o dejarlos a oscuras en su cuarto o en el pasillo del bloque, son algunos de los episodios que la Fiscalía describe y por los que acusa a los dos.

Ella ha negado haber pegado a sus dos hijos o haber visto a su pareja hacerlo, así como todos los episodios de malos tratos por los que ha sido preguntado. Él también ha rechazado las acusaciones del Ministerio Público y ha dicho que «nunca vio» pegarle a la mujer. El relato de calificación de la fiscal recoge unos duros episodios de maltrato de ambos contra el menor muerto y su hermano de tres años, quien pasó a estar bajo tutela de la Junta de Andalucía tras la muerte del pequeño.

Versiones opuestas

Isabel apunta que fue Ezequiel quien acostó al niño aquella tarde mientras ella hablaba por teléfono y prepraraba la merienda al mayor. A continuación, él le dijo que se iba a arreglar unas persianas, aunque nadie le había llamado. Eran las siete de la tarde aproximadamente. Él volvió sobre las nueve y volvió a salir a comprar algo para la cena del otro hijo. En este tiempo, ella ha afirmado ir a ver su bebé al dormitorio de la pareja, donde estaba «tranquilo y dormidito». «Ojalá me hubiese dado cuenta de algo», se ha lamentado hoy Isabel, que ha tenido que interrumpir varias veces su relato por el llanto.

Tras cenar, estuvieron ambos tomando copas en el salón, nada de cocaína, según han señalado los dos acusados. El mayor de los hijos estaba allí jugando. Minutos antes de la una de la madrugada, ella decide acostar al niño e ir a darle el biberón al bebé y cambiarle el pañal. Ezequiel vuelve a salir del piso a bajar a comprar. Entonces ella se percata de que no reacciona, estaba «insconciente».

Llamó a su pareja y cuando llegó fueron al hospital. Entró «en parada». Luego le dijeron que su hijo se había muerto. «Lo peor que le puede pasar a una madre».

Varios testigos han apuntado eposodios de insultos y malos tratos

Ella, que también ha pasado dos años en prisión provisional, ha contado este lunes que a la mañana siguiente, en casa, Ezequiel me dijo que «si nos preguntaban algo, tenía que decir que habíamos estado juntos». «Eso no se le hace a un niño», ha afirmado Isabel.

La madre ha sido cuestionada por las partes por diferentes lesiones o moratones detectados en sus hijos, así como asistencias hospitalarias por «ingesta de fairy, mordida de un perro o caída de la cama». Otra vez el mayor se cayó de la cama y se dio con piezas de Lego, lo que le provocó marcas en la cara.

Ezequiel ha ofrecido otra versión de la tarde de la muerte del bebé. Llegó a su casa de trabajar aquella tarde y ella le dijo que el niño se había caído pero nada grave. Tras comer, sobre las siete, se fue a medir unas persianas y después al bar de una amiga. Aunque esto último no se lo dijo a Isabel por «celos». Al salir de casa, dejó al bebé jugando con el hermano. Él no lo acostó.

El varón no ha acusado a la madre de los hechos, sólo ha asegurado que «él, al menos, no lo hizo», en referencia a la agresión y golpes dados al bebé. La Fiscalía ha detectado varias contradicciones al acusado entre la versión dada hoy por el varón y la ofrecida en instrucción, cuando dijo que el niño lloraba de forma impertinente y que ella lo acostó y se quedó dormido. «Ahora digo la verdad».

Tras la declaración de los acusados, han testificado una vecina, una amiga de Isabel y la directora de la guardería del bebé. La primera ha indicado que vio en una ocasión que la madre zarandeó a su hijo mayor en la calle. Otra vez lo castigó dejándolo en el pasillo a oscuras.

La otra mujer, la amiga de Isabel, también ha contado algunos episodios de insultos y maltratos. La directora, por su parte, un día detectó marcas en el bebé y le hizo fotos por su extrañeza en los glúteos y la cara. La madre explicó que se había caído de la silla del coche y se la creyó.