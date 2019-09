Obituario Julio Rosa Álvarez, nuestro héroe «El grafitero más joven de España» luchó para conciencia sobre la donación de médula

Conocí a Julio (@julionetapas en Instagram) hace más de dos años gracias a Pili (su madre, más conocida en las redes como la Sra. Corleone (@pilicorleone en Twitter), y a quienes me ofrecí para ayudarles a difundir la campaña que emprendían en junio de 2017 para promover las donaciones de médula, ya que había sabido de su caso porque a su hijo, que compartía colegio con mis hijos, le habían diagnosticado una leucemia varios meses antes.

Así conocí el hasgtag #yopuedosertuheroe, que lanzaba Pili con la esperanza de encontrar un donante de médula compatible con Julio y cuya imagen había sido creada por un artista de grafitti amigo de sus padres. No podía quedarse de brazos cruzados. Desde entonces, gracias a Julio (y a su madre siempre) cada cierto tiempo charlábamos para ver cómo iba todo y cómo podíamos aumentar la búsqueda del donante compatible a través de los medios y de su sonrisa. «A Julio le encanta Javier Cárdenas», comentó un día..., y una mañana lo llamaron para entrar en el programa de radio en directo y sonrió; «Es sevillista», y no faltaron los jugadores de varios equipos que le ofrecieron su sonrisa; «Le encanta hacer graffitis», e Instagram se movilizó enviando cientos de fotografías de grafittis con su nombre sobre los muros enviados desde todas las partes del mundo, y las publicaba en su cuenta. Y siempre con una sonrisa, mirada madura y esperanzadora...

Pero no todo ha sido un camino de rosas. Aunque lo escondieran siempre bajo una sonrisa. Todo lo que sé hoy sobre leucemia ha sido gracias a Pili, que pacientemente, vía móvil o whatsapp -en los hospitales hay horas que no se puede hablar alto-, me lo explicaba con una sonrisa: los trasplantes (el de cordón y el de sangre), las fiebres, las idas y venidas al hospital, las vacaciones cortadas...

El pasado martes, a los 13 años, estrenaba sus alas el niño sevillano Julio Rosa, aquel que desde hace más de dos años nos preguntaba a todos desde un cartel «¿Eres tú mi héroe?» y que gracias a su empeño y al de su familia se ha convertido en NUESTRO HÉROE al hacer posible que muchos nuevos donantes lleven la esperanza de curación a miles de pacientes de esta enfermedad por todo el mundo. Gracias, Julio.