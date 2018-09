NOMBRAMIENTO José Manuel Soto: «Tabarnia es echarle sentido del humor a un tema muy serio» José Manuel Soto fue nombrado el viernes en Sevilla embajador de Tabarnia en la ciudad

J. Morillo

«Yo defiendo la música, que es mi forma de expresión, pero también defiendo mis opiniones». La frase de José Manuel Soto define bien a este sevillano, que tiene una carrera en la música de más de tres décadas y que se ha revelado en los últimos años como un opinador con numerosos seguidores en las redes sociales. «Soy muy activo en Twitter y creo que son una herramienta buena si las sabes usar bien».

Su carrera como cantante, a la que ha sumado recientemente el éxito «Soy español», y sus opiniones en Twitter en favor de la unidad de España, han convertido a José Manuel Soto en una de las personas más idóneas para convertirse en embajador en Sevilla de Tabarnia, la iniciativa ciudadana catalana que pretende crear una nueva comunidad autónoma en una serie de comarcas de Tarragona y Barcelona, con el objetivo de mostrar en tono de broma la locura independentista.

«Yo no me callo. Las personas de una cierta notoriedad tenemos la obligación de mojarnos en ciertas cosas y denunciar las injusticias. Creo que hay mucha gente callada en España, porque no tiene altavoz, pero que se identifica mucho con lo que digo», señala el cantante, quien recuerda que «me he manifestado siempre en favor de la unidad de España, no por nada, sino porque a mí me gusta España, porque es un país que merece la pena y es un gustazo. Romper un país como este es una gran equivocación».

En el diagnóstico coincide con el dramaturgo y director teatral catalán Albert Boadella, experto en tomarse la vida con humor y reflexionar sobre la realidad con la ironía suficiente como para autodenominarse, pese a haber sufrido el acoso independentista en primera persona, con el jocoso título de rey de Tabarnia en el exilio.

Para José Manuel Soto, Boadella es un «genio que está proscrito» en su comunidad y Tabarnia, una forma de «echarle sentido del humor a un tema muy serio, porque el tema de Cataluña es muy serio».

Por ese motivo, aceptó convertirse en el embajador en Sevilla de Tabarnia, cuyo nombramiento se oficializó ayer en el restaurante Río Grande de Triana. «Boadella ha creado una historia muy divertida y el sentido del humor es algo que descoloca mucho a quien no lo tiene y los radicales de allí no son nada simpáticos, de modo que los saca de sus casillas», explica José Manuel Soto.

AVE Tabarnia-Jabugo

Los promotores de Tabarnia consideraron, por su parte, que este cantante reunía méritos suficientes para el cargo por su «su defensa de la españolidad de Cataluña y su compromiso con la unidad de España».

El acto oficial en el conocido restaurante trianero contó con la presencia de numerosos amigos y simpatizantes de José Manuel Soto y de Tabarnia, y estuvo presidido por su ministro de Deportes, el periodista Tomás Guasch. «Este cargo está reservado para personas grandes como José Manuel Soto», explicó el periodista.

Así, mediante una solemne ceremonia, el cantante juró su cargo como nuevo embajador arrodillado sobre una bandera de Tabarnia y luciendo otra en su espalda, comprometiéndose a respetar la Constitución de esa comunidad, que «es la misma que la española», puntualizó Guasch, quien lo ungió, en lugar de con una espada, con un afilador de cuchillo de jamón.

Otros compromisos que asumió el cantante sevillano en su nombramiento fueron, entre otros, dedicar el 3% de su tiempo a extender el tabarnismo y promover la construcción de un AVE entre Tabarnia y Jabugo para hermanar el jamón ibérico con el «pan tumaca».

Tras repetir, acompañado de los presentes, «Boadella es mi presidente y nada me falta», se cerró el juramento con todo el público coreando «yo soy español, español, español...».