Jesús Isnard: La mirada tras el objetivo

Su curriculum es realmente impresionante para tener solo 23 años. Ya ha trabajado con firmas como Dior y Armani. En cuanto se cruzan varias frases con él, su madurez y profesionalidad asombran y empieza a entenderse la precocidad de este fotógrafo de moda. «Es cierto que llego a la industria yo solo y siendo muy joven. He trabajado muy duro y dormido poco porque he estudiado una carrera completamente diferente a la fotografía y la moda. También me he cruzado en mi camino con gente maravillosa de la que he aprendido muchísimo como Eugenia Silva», asegura este sevillano, un inesperado habitual en semanas de la moda internacionales y en festivales como el de Venecia.

Autodidacta de la fotografía, desde pequeño Jesús convencía a sus amigas para recrear lo que veía en las revistas de moda. Siempre inspirado por la década de los noventa, asegura que le fascina cómo «se exageraban las actitudes y la estética que se desarrollaba». Para él, la fotografía es el «documento más mágico que existe». Pero considera que ser fotógrafo de moda «es una lucha». «Todos estamos inspirados por imágenes continuamente y es difícil salir de ellas para crear algo tuyo». Aunque parece que a él le sale con una naturalidad innata. Se llama talento.

Las llamadas de las casas de moda más importantes o los encargos con figuras de la moda y el cine no le ponen nervioso. Desde detrás de la cámara asegura dirigirlo todo y trabajar una suerte de terapia fotográfica con la mirada del que tiene delante. «La fotografía te permite llevar de un extremo a otro todo aquello que en la realidad ni siquiera existe. A veces pienso que puede llegar a ser incluso terapéutica. Imagínate todo lo que podría buscar y, sobre todo, encontrar en las miradas». Además de la mirada, le llaman mucho la atención las manos, porque cree que pueden llegar a decir mucho sobre las personas.

«Instagram es fantástica, con infinidad de ventajas que te permiten vivir el aquí y el ahora y estar conectado con todo el mundo». Tiene más de 55.000 seguidores

Pasear por su cuenta de Instagram (plataforma que le dio a conocer) es como hacerlo por una galería de arte contemporáneo. Sus instantáneas atrapan por su nueva forma de ver las cosas: delicada, intensa, arrebatadora, sensible, íntima, chic. Y todo a la vez. «Nunca he sido de etiquetas en cuanto a mi estilo. Me gusta desde rellenar mis imágenes sobrepasando lo más repleto de tejidos, texturas… hasta el más puro desnudo. Aunque sí es cierto que me encanta la neutralidad y la simpleza de una camisa blanca de hombre y una cara lavada».

El siguiente paso de Jesús Isnard es seguir formándose en esta profesión que ha elegido (¿o lo ha elegido a él?). Ha conseguido una beca para un máster internacional de fotografía y moda, y eso le llevará a mudarse a Madrid después de varios años yendo y viniendo de Sevilla sin descanso. Terminamos este retrato en palabras con una de sus premisas, una que le define como persona y fotógrafo: «Con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Queda mucho trabajo por hacer».