Isla Mágica negocia con la Junta de Andalucía la rebaja del canon de alquiler, que superará este año el millón En 2019 se duplica el canon anual de explotación del suelo que debe pagar el parque, que perdió 1,2 millones en 2017

Ni la entrada de la francesa Looping Group South Europe en el accionariado de Isla Mágica ha conseguido que el parque temático abandone los números rojos, aunque su resultado de explotación ha mejorado sustancialmente gracias a una importante reducción de costes. En 2017 la sociedad registró 1,2 millones de euros de pérdidas, al igual que en 2016. El parque se enfrenta además a un problema añadido este año: el canon anual que debe pagar a la Junta de Andalucía por la explotación de 45.407 metros cuadrados en la Cartuja pasará de 603.000 a 1,3 millones de euros. Ahora, el parque quiere que la Junta le rebaje el canon o modifique las condiciones del mismo, según fuentes consultadas por ABC.

Por otra parte, ahora ha trascendido que Unicaja vendió a finales de 2016 el 6,97% que tenía en el parque temático, dentro de su política de desinversiones. Ni Isla Mágica ni Looping Group quisieron comprar esas acciones de Unicaja. Finalmente, las adquirió Vertrauen Corporate, un grupo inversor constituido hace dos años por exdirectivos de compañías como Dragados, Santander o Grupo Pinar, y que actualmente gestiona 70 compañías de sectores tan variados como el inmobiliario, el promotor, el alimentario, el farmacéutico o el del ocio. Unicaja no informó públicamente de la venta porque entonces no estaba cotizada y no tenía obligación de comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La anotación de la venta de esas acciones en las cuentas de 2017 depositadas en el Registro Mercantil por Isla Mágica ha puesto al descubierto que hay un nuevo accionista en el parque temático. Unicaja no ha querido desvelar por cuánto vendió sus acciones en Isla Mágica, aunque fuentes de la entidad bancaria señalaron que no fue una cantidad muy elevada, ya que el parque temático sigue en pérdidas.

Vertrauen Corporate tiene ahora un 7,7% de Isla Mágica, ya que además de haber comprado el 6,97% de Unicaja, se ha hecho con el 0,75% que tenía en el parque el Banco de Caja España de Inversiones. ABC ha intentando sin éxito contactar con Vertrauen para conocer sus planes en Isla Mágica, donde ya es el segundo accionista más importante, seguido de lejos por Ogden International Europe (2,80%); World Duty Free, Aldeasa (1.7%); Ayuntamiento de Sevilla (1,73%), Prodetur (1,41%), Acciona (1,35%) y Gerencia Municipal de Urbanismo 0,25%

Isla Mágica cerró en noviembre pasado la última temporada con unos 700.000 visitantes, un 12,7% más que en 2016, aunque lejos del millón que registró en 1998. Ese récord se alcanzó, sin embargo, a base de muchas promociones, entradas gratuitas y precios bajos. En la última temporada, el parque incrementó sus precios por primera vez desde hace seis años. Ahora el parque intenta mantener un equilibrio entre los visitantes y los gastos, con el fin de que éstos últimos no se disparen. La política de Isla Mágica no pasa tanto por elevar el número de visitantes, algo difícil teniendo en cuenta que las visitas caen drásticamente a partir de septiembre, como por incrementar el gasto por persona.

En cuanto a los ingresos, Isla Mágica alcanzó en 2017 una cifra de negocio de 13 millones de euros, lo que supone un 9% más y su mejor registro desde 2011.La recuperación económica y la oferta de la zona acuática —que evitan que en verano se quede desierto el parque— han contribuido a mejorar sus ingresos. Sin embargo, acabó ese ejercicio con 1,2 millones de euros de pérdidas, el mismo resultado que registró en 2016. La contención de gastos ha logrado, empero, mejorar sensiblemente su resultado operativo (antes de impuestos e intereses). Así, en 2015 fue de -1,3 millones de euros, en 2016 de 48.000 euros y en 2017 de -40.000 euros.

En cuanto a sus deudas a largo plazo de este parque, que tiene activos materiales por 36 millones de euros, no hacen sino crecer. Como se recordará, en abril de 2013, Looping Group compró a CaixaBank el 82,7% de Isla Mágica. Para deshacerse del parque, Caixabank transfirió a Looping Group el crédito de 21,8 millones de euros que tenía pendiente de cobrar a Isla Mágica y además aportó una cantidad en metálico para atender posibles contingencias laborales y fiscales. Un año después, Isla Mágica y Looping Group renovaron esa deuda, quedando estipulado el tipo de interés en un 3%, aunque se acordó que si el Ebitda del parque temático superaba el millón de euros, se incrementaba al 5%, cosa que nunca ha sucedido.

Al día de hoy, Isla Mágica debe algo más de 27 millones de euros a Looping Group, de los que 4 millones corresponden a intereses devengados. El importe de este préstamo vence en 2024, aunque la compañía francesa se ha comprometido a no requerir pago alguno que pudiera colocar al parque temático en una situación de imposibilidad para hacer frente a sus obligaciones, según figura en las cuentas presentadas en el Registro Mercantil.

Isla Mágica no logra remontar los números rojos y la situación podría volverse más adversa este año, cuando el canon de explotación que debe pagar a la Junta de Andalucía por el uso de los suelos pasa de los 350.000 euros a 1,3 millones de euros anuales. El contrato de explotación que se firmó en 2009 entre Isla Mágica y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía fue por 50 años. Se acordó que pagaría un canon anual de 350.000 euros anuales (equivalente a un euro por metro cuadrado), una cantidad que se incrementaría hasta más de 600.000 euros a partir de 2014 y se situaría en 1,3 millones entre 2019 y 2059.