El Hospital de Valme lidera dos estudios científicos sobre el coronavirus

El grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla está realizando una intensa actividad frente al coronavirus , al liderar dos nuevos estudios y participar en otras cinco líneas de investigación con carácter regional, nacional y europeo.

En un comunicado, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, a la que pertenece este hospital, explica que conocer mejor el virus SARS-CoV-2, causante del Covid-19 , es actualmente el reto de la investigación clínica mundial al objeto de mejorar el pronóstico y el tratamiento de los ciudadanos afectados, una batalla a la que se ha unido de forma muy activa el grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Valme, cuyo servicio clínico está dirigido por Jesús Gómez Mateos.

Concretamente, las dos nuevas líneas de estudio impulsadas y lideradas desde este hospital sevillano ya se están desarrollando. Según el coordinador de Investigación de este grupo, Juan Antonio Pineda, «es de obligado cumplimiento, en el contexto que estamos viviendo, contribuir al aporte de información científica sobre el diagnóstico, tratamiento y evolución clínica del Covid-19 ».

Un primer estudio, de perfil observacional, está coordinado por el infectólogo Juan Macías bajo el título «Frecuencia de infección por SARS-CoV-2 en pacientes reumatológicos con y sin hidroxicloroquina». Se centra en el fármaco que se ha postulado como antiviral frente al coronavirus y que se está empleando como parte del tratamiento frente al mismo: hidroxicloroquina .

Al margen del Covid-19, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla expone que hay pacientes con enfermedades reumatológicas que lo están recibiendo como parte de su tratamiento. Al respecto, este estudio lleva a cabo un análisis retrospectivo para comparar la incidencia de Covid-19 en pacientes con y sin hidroxicloroquina aplicada a sus enfermedades reumatológicas.

De este modo, se puede conocer si los pacientes que emplean este fármaco por otros motivos diferentes al Covid-19 son menos susceptibles a su infección y así valorar la eficacia profiláctica.

El segundo estudio es el coordinado por la investigadora Anaïs Corma-Gómez: «Incidencia y expresión clínica de la infección por SARS-CoV-2 en personas con hepatopatías crónicas». Dado que los pacientes que presentan una lesión hepática de base tienen mayor susceptibilidad a desarrollar ciertas infecciones, la línea investigadora intenta comparar la incidencia del Covid-19 entre pacientes con hepatopatías crónicas y la población general .

Por otro lado, en el Valme han comprobado que durante la infección por SARS-CoV-2 se produce daño hepático por diferentes mecanismos, de ahí que estos pacientes pudieran presentar un cuadro clínico más grave e incluso una mayor mortalidad. Es por ello que este estudio también tiene como finalidad describir la presentación clínica de la enfermedad y su desenlace en este contexto preciso.

Otras cinco líneas de estudio

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla abunda que la actividad de este grupo investigador sevillano es intensa, dado que ha sumado este nuevo ámbito de estudio centrado en el Covid-19, marcado por la actualidad de la declaración de una pandemia, al grueso de su investigación habitual en torno a las complicaciones hepáticas de la infección por VIH, Hepatitis C e infecciones por transmisión sexual .

Junto al liderazgo de estos dos estudios, el hospital sevillano participa a través de este prestigioso grupo de profesionales en otras cinco líneas de investigación sobre el Covid-19 . Se tratan de tres estudios y dos ensayos clínicos promocionados por diversas instituciones regionales, nacionales y europeas.

Así pues, junto a la Fundación Andaluza Progreso y Salud de la Junta de Andalucía , participa en un ensayo multicéntrico a través del infectólogo Juan Macías como investigador principal y que se centra en la evaluación de la eficacia del tratamiento con plasma hiperinmune obtenido de pacientes convalecientes de la infección por Covid-19.

Ensayo con plasma

Consiste en la evaluación de la infusión de plasma de pacientes que se han recuperado de Covid-19 y presentan anticuerpos frente al coronavirus para comprobar si puede mejorar la evolución de pacientes con neumonía no grave por Covid-19. Lo que pretende es discernir si pacientes con neumonía no grave, pero con factores de riesgo para el agravamiento, tienen un curso mejor al recibir plasma que aquellos que no lo hacen.

Valme resalta ser además el hospital con cuyo primer paciente se ha iniciado este ensayo , actualmente en desarrollo por varios meses de duración.

Bajo la promoción de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi) y con el infectólogo Jesús Gomez Mateos como investigador principal en este centro, Valme participa en el «Estudio de la carga viral de SARS-CoV-2 en vías respiratorias y sangre como factor asociado al pronóstico de la Covid-19 en adultos».

Está orientado a medir la concentración de virus en sangre, heces y en secreciones respiratorias para ver si dicha concentración se relaciona o no con la gravedad del caso. Ello permitiría saber qué riesgo tiene un paciente concreto de desarrollar Covid grave conociendo la concentración viral en las localizaciones indicadas.

Con el infectólogo Nicolás Merchante como referente principal desde Valme, también participa este grupo investigador en un ensayo clínico promocionado por la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico). Actualmente en fase 2, pretende evaluar si la asociación del fármaco Sarilumab al tratamiento estándar del Covid-19 en pacientes con neumonía y elevación de marcadores inflamatorios mejora su pronóstico, evitando la aplicación de técnicas invasivas como la intubación y ventilación mecánica. O sea, comprobar si este fármaco ayuda a disminuir el riesgo de progresión a insuficiencia respiratoria grave y necesidad de ingreso en UCI.

Este mismo investigador es el referente principal en Valme para otro estudio multicéntrico de carácter nacional: «Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por Covid-19 en España». Promovido por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica-Fundación GeSIDA (Seimc-FSG), tiene como objetivo recoger las características epidemiológicas, clínicas, pronósticas y el tratamiento de adultos hospitalizados por Covid-19 en España.

Además de aportar una visión global de cuál ha sido la presentación clínica de esta enfermedad en nuestro país, también permitirá evaluar aspectos como el pronóstico, complicaciones o el impacto en la vida real de los tratamientos utilizados.

Por lo que respecta a la participación europea de este grupo de investigación sevillano, por el momento está presente en el estudio «Collection of Clinical Data of Patients with Covid-19». Con el investigador Juan Macías como referente y promovido por la Red Europea de Estudios de Resistencias (Combacte, por sus siglas en inglés), se basa en la recogida de casos de coronavirus para contribuir a una base de datos internacional.

